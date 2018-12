Matrimonio a Uomini e Donne: Cavaliere Pronto a Sposare la Sua Dama!

gossipnews.tv

(Di martedì 18 dicembre 2018) Dopo liti accese, riappacificazioni ed incomprensioni, una coppia diè prossima al. Stiamo parlando di una dama e di unabbastanza famosi. Scopriamo di chi si tratta!Maria De Filippi e la redazione di, saranno felici di apprendere in queste ore che una coppia del Trono Over, presto convolerà a nozze. I fans del programma nelle puntate andate in onda nei giorni scorsi, hanno potuto vedere che in studio tra Sossio Aruta ed Ursula Bennardo, non tirava una buona aria. In particolar modo la dama pugliese aveva dichiarato al centro studio di non fidarsi più delpartenopeo, soprattutto dopo il comportamento irrispettoso che lui aveva tenuto nel reality show Temptation Island nei suoi confronti. Attualmente però la situazione tra i due protagonisti è letteralmente cambiata.L’uomo ha fatto per la sua amata dei gesti ...