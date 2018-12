In sedia a rotelle | lungo l' Inca Trail | l' impresa di Álvaro e Isabel

"Uomo d'onore" - minacciò di ridurre sulla sedia a rotelle chi - a suo avviso - gli doveva dei soldi : CRONACA - Si presentò come 'uomo d'onore', dicendo che aveva rilevato il presunto debito di una famiglia tortonese. E' sotto processo Giuseppe Di Pasquale, 68 anni, di Nichelino, accusato di ...

Uk - finisce in sedia a rotelle dopo aver mangiato pollo al curry : intossicato da batterio : Mangiare del pollo al curry e rimanere paralizzati a causa di un batterio. Protagonista della drammatica vicenda è David Braham, papà quarantenne originario di una cittadina nei pressi di Cardiff, lungo la costa meridionale del Galles. L'uomo, lo scorso aprile, si era sentito male mentre era allo stadio (per assistere alla partita di rugby del figlio): entrato in coma, si è risvegliato con una paralisi dovuta alla rara sindrome di ...

Maltrattano e minacciano un 77enne di Trepuzzi - costretto sulla sedia a rotelle : due figli e una badante a processo : L'anziano di Trepuzzi, colpito da un ictus cerebrale e costretto ad una sedia a rotelle, viveva in uno stato di completo abbandono.

Anziani disabili torturati sulla sedia a rotelle nella clinica degli orrori : arrestati direttore e assistente : Calci e pugni ad Anziani con gravi disabilità psichiche. La squadra mobile di Pavia ha arrestato questa mattina Giovanni Gastaldo, 67 anni, e Davide Montagna, 35 anni, rispettivamente direttore e ...

Milano - 13enne in sedia a rotelle bloccata in cortile del liceo Parini : Al liceo Parini di Milano, per l'Open Day, si è presentata con la mamma. Probabilmente piena di entusiasmo e di aspettative. Rebecca ha 13 anni, sta ancora frequentando la terza media ed è ammalata di atrofia muscolare spinale di secondo livello. A causa della sua patologia, la ragazzina non può muoversi liberamente perché da sempre, per spostarsi, ha bisogno della sedia a rotelle. Quindi, nel giorno della presentazione dei corsi del celebre ...

Ladri rubano sedia a rotelle a un bambino disabile e la vendono sul web a mille euro : I tre ladro sono stati tratti in arresto dalla polizia catalana, che ha intercettato l'annuncio di vendita.Continua a leggere

Capra disabile rifiutata dalla madre ora ha una sedia a rotelle con cui esplorare il mondo : Un cucciolo disabile è stato rifiutato da sua madre e lasciato morire di fame. Ma la sua volontà di vivere l'ha portato nel posto migliore del mondo. Almeno per una Capra.Rufio è nato con una malform

Quando la sanità funziona anche al Sud : 15enne con le “ossa di vetro” rischiava la sedia a rotelle a vita - rimessa in piedi ad Avellino : Dopo una caduta accidentale una quindicenne di San Giuseppe Vesuviano aveva riportato una frattura bilaterale del bacino. Il quadro clinico, sottoposto all’attenzione di numerosi specialisti, era stato giudicato troppo compromesso per azzardare un intervento chirurgico a causa di ossa ‘di vetro‘, dunque troppo fragili. Per la giovane non restava altra soluzione che la sedie a rotelle a vita, essendo anche affetta da una forma ...

"Mamma mi ha sparato - ora sono in sedia a rotelle". L'appello di Patrizia per tornare a camminare : Patrizia Mori è una ragazza italiana di 28 anni che vive a Losanna, in Svizzera, da quando era ancora una bambina. La giovane ha vissuto insieme a sua madre sessantenne fino al 29 giugno 2017, data drammatica che ha segnato per sempre le loro vite: senza una ragione, la mamma ha preso la pistola ed ha esploso tre colpi di pistola contro la figlia, ferendole l'aorta e rovinandole la vita per sempre, costringendola su una sedia a rotelle.La ...

"Mamma mi ha sparato" : finisce in sedia a rotelle - l'appello di Patrizia per tornare a camminare : La storia di una 28enne italiana che vive in Svizzera, rimasta sulla sedia a rotelle dopo essere stata raggiunta da tre...

Stephen Hawking - dalla tesi di dottorato alla sedia a rotelle vanno all’asta : A meno di un anno dalla sua morte, Stephen Hawking, icona mondiale della scienza, torna a far parlare di sé. L’occasione questa volta è che numerosi oggetti personali, fra cui la sua tesi di dottorato sull’origine dell’universo e la sua sedia a rotelle, andranno in vendita all’asta online dal 31 ottobre all’8 novembre 2018. La notizia è arrivata il 22 ottobre 2018, a sette mesi dalla scomparsa di Hawking, da ...

Ragazza di 28 anni costretta su una sedia a rotelle : 'Mia madre mi ha sparato e sono rimasta paralizzata' : La storia che arriva da Losanna ha dell'incredibile. Patrizia , 28enne italiana residente nella città svizzera, prova a raccontare la sua terribile storia. Il 29 giugno del 2017, sua madre le ha ...

Incubo artrosi - Maradona rischia la sedia a rotelle : Il video di Maradona zoppicante in uno degli ultimi allenamenti coi Dorados ha destato grande preoccupazione. artrosi alle ginocchia, è la diagnosi. Che rende anche quei piccoli movimenti...