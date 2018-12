È stata rilasciata la ragazza di El Salvador accusata di omicidio aggravato perché

La donna cristiana accusata di blasfemia in Pakistan non è stata rilasciata nonostante l'assoluzione : Asia Bibi, la donna cristiana accusata di blasfemia al centro di un caso di cronaca giudiziaria molto seguito, si trova ancora in carcere nonostante la sua condanna a morte sia stata annullata dalla Corte Suprema del Pakistan. Tecnicamente, Asia Bibi non è stata ancora ...

La donna cristiana accusata di blasfemia in Pakistan non è stata rilasciata nonostante l’assoluzione : Asia Bibi, la donna cristiana accusata di blasfemia al centro di un caso di cronaca giudiziaria molto seguito, si trova ancora in carcere nonostante la sua condanna a morte sia stata annullata dalla Corte Suprema del Pakistan. Tecnicamente, Asia Bibi