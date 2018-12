Ciaopeople e Fanpage it vincono il programma di Google per l’informazione in diretta su

fanpage

: RT @setteBIT: Vendere i giornali o abbonamenti? Macché, tanto ci sono i soldi di Google… in Italia x GEDI (Repubblica, La Stampa, Secolo XI… - matfsc : RT @setteBIT: Vendere i giornali o abbonamenti? Macché, tanto ci sono i soldi di Google… in Italia x GEDI (Repubblica, La Stampa, Secolo XI… - setteBIT : Vendere i giornali o abbonamenti? Macché, tanto ci sono i soldi di Google… in Italia x GEDI (Repubblica, La Stampa,… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) La società editrice della testata giornalisticada Francesco Piccinini si è aggiudicata il supporto finanziario di YouTube nell’ambito deldi innovazione dellaNews Initiative (Gni) per la sperimentazione di competenze, contenuti e formati per far comprendere meglio agli utenti in Rete i fatti di cronaca tramite il commento ai video insulla piattaforma online.