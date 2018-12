Chihuahua salva la vita alla sua padrona aggredita da un orso | l’incredibile storia del

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) Ilhato lasuada un(questa volta vero). Questache ha dell’incredibile è accaduta mercoledì scnelle campagne della Pennsylvania, negli Stati Uniti. Melinda LeBarron, una cameriera 51enne, era uscita di casa per fare una passeggiata con il suo cagnolino, undi nome, appunto. Appena usciti dal cortile di casa, però, il cane ha iniziato ad abbaiare ed è scappato in una direzione, apparentemente senza alcun motivo.Qualche istante dopo però, un grandenero è sbucato all’improvviso e si è avventato contro la donna, trascinandola per una settantina di metri dal cortile dell’abitazione finosoglia di un boschetto. Ma arle laci ha pensato proprio il cagnolino che abbaiando con tutto il fiato che aveva nei polmoni è riuscito a catturare l’attenzione del grande avversario e ...