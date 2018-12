Barbara Bouchet | Le molestie? Ricordo quella volta in cui Jerry Lewis mi disse

huffingtonpost

(Di martedì 18 dicembre 2018) È stata un'icona sexy del cinema anni '70, una carriera cominciata a 14 anni, dopo aver vinto un concorso di bellezza. L'anno successivo, appena 15enne,dalla Baviera si trasferiva a Los Angeles, per lavorare a Hollywood. A distanza di anni dal suo esordio, l'attrice, in un'intervista rilasciata a Leggo, ricorda come da giovanissima è stata costretta a fronteggiare leda parte di colleghi molto più grandi.Accade dovunque ci sia un uomo di potere ed una ragazzina che cerca di lavorare., appena incontrato mi, "sdraiati sul divano". Sono andata via e il film non l'ho fatto. Ed è successo altre volte. Denunciare è giusto perché ha alzato il coperchio su un problemarespinge l'ipotesi di una rivalità tra lei ed Edwige Fenech, definendola "un'invenzione". Dipausa lunga 20 anni dallo ...