Alcuni scienziati sono riusciti a rimpicciolire dei piccoli oggetti

(Di martedì 18 dicembre 2018) (foto: Daniel Oran. Mit)una struttura tridimensionale fino a un millesimo della dimensione originale. Ecco il risultato chea ottenere i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit), descritto sulle pagine di Science. Un nuovo metodo capace di ridurre glisu scala nanometrica che fa venire in mente il supereroe Marvel Ant-Man, capace di diventare microscopico grazie alle fantamatiche (e fantasiose) particelle Pym.Come precisano i ricercatori, la nuova tecnologia miniaturizzante, chiamata implosion fabrication, potrebbe essere applicata in molti campi, dallo sviluppo di microscopi piùalla creazione dirobot, fino alla medicina: per esempio, la comunità scientifica sta da tempo cercando modi per riuscire ad aggiungere minuscole particelle robotiche ai farmaci antitumorali che possano identificare solo le cellule ...