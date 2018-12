Manovra | “previsione di crescita del pil 2019 tagliata dall’1 | 5 all’1%” Tria da Conte

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) L’intesa con la Commissione europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo non è stata ancora trovata. A cinque giorni dall’annuncio che il governo gialloverde ha accettato di rivedere al ribasso il deficit con cui intende finanziare parte dellaper il, da Bruxelles non filtra ottimismo. Al momento la legge di Bilancio non figura nell’ordine del giorno della riunione dei commissari Ue in calendario per mercoledì 19, quando la procedura potrebbe essere ufficialmente avviata, ma l’odg può essere modificato fino all’ultimo momento.Il ministro dell’Economia Giovanni– ora a Palazzo Chigi per una “riunione tecnica” con il premier Giuseppe– secondo la Reuters punta a chiudere la trattativa entro questa sera. L’agenzia riporta che, secondo fonti governative e della Commissione, il governo ha ...