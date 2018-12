Manovra | ok dal vertice di governo | ' Trovate le coperture | accordo sull' Ecotassa'

Manovra - tutte le tappe : dalla corsa contro il tempo per l’approvazione e la procedura dell’eventuale infrazione : La Manovra finanziaria del governo Conte deve ottenere il via libera dal Parlamento italiano e quello della Commissione Ue, con calendari che si intrecciano fino alla fine dell’anno. Ecco quali sono le prossime tappe. Da oggi Primi voti in commissione Bilancio al Senato per gli emendamenti in vista del vertice vicepremier-Conte a Palazzo Chigi in serata. 17 dicembre Data da cerchiare in rosso sul calendario europeo. A Bruxelles c’è la ...

Manovra - Salvini : 'Niente tasse su nuove auto'. Vertice alle 20. Di Maio : 'Ore più importanti dal 4 marzo' : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al Vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - alle 20 vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : 'Ore più importanti dal 4 marzo' : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - Di Maio : 'Sono le ore più importanti dal 4 marzo' - : Sul blog delle Stelle il capo politico del M5s spiega quanto sia fondamentale "la trattativa che Conte e Tria stanno portando avanti con l'Unione Europea". Poi ribadisce la necessità di restare ...

Spread e Manovra - retroscena dall'alta finanza : 'Incidente di percorso prima delle europee' - futuro già deciso : Ai piani alti della finanza internazionale si lavora già per il dopo-governo di Lega e M5s . E il referente, spiega un retroscena della Stampa , sarebbe proprio il numero due leghista Giancarlo ...

SONDAGGI/ Ecco perché la Manovra fa perdere a Conte 5 punti - dal 60% al 55% - : Il Movimento 5 Stelle è destinato a sonore sconfitte elettorali ma resterà presente finché i guasti economici non saranno risolti

Manovra - emendamento M5s : tagli dal 10% a pensioni sopra 90mila euro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bankitalia : le misure espansive della Manovra saranno frenate dal rialzo dei tassi : Il rapporto quantifica anche nell'1,0% la crescita dell'economia italiana nel triennio 2019-2021: rispetto alle precedenti proiezioni , relative a luglio, , la stima di crescita è più bassa di due ...

Manovra - Moscovici : 'Lo sforzo fatto dall'Italia è consistente' : Sulla Manovra la distanza tra Ue e Roma si è ridotta perché "lo sforzo sforzo fatto dall'Italia è consistente e apprezzabile". Lo ha sottolineato il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici,...

Manovra economica - Moscovici vuole ancora più rigore : possibile aumento Iva dal 2020 : Giuseppe Conte ieri sera si è recato nuovamente a Bruxelles per discutere della Manovra economica italiana, il rapporto deficit Pil inizialmente fissato al 2,4% è stato oggetto di aspre polemiche da parte della Ue che hanno minacciato una Manovra d'infrazione. Così il nostro premier ha proposto di abbassarlo al 2,04%, ma anche in questo caso per Moscovici non è abbastanza. Manovra, Moscovici aiuta la Francia e boccia l'Italia Alcune voci di ...

Manovra - Moscovici pretende più tagli dall'Italia : "Riduzione deficit insufficiente" : Niente da fare. A Bruxelles non basta quanto proposto da Giuseppe Conte durante l'incontro di ieri sera e così la Manovra italiana continua a rinfocolare lo scontro tra l'Ue e Roma. La riduzione del deficit italiano secondo Pierre Moscovici "non è ancora sufficiente".Ieri il premier nostrano si è presentato da Juncker portando in dote una proposta volta a ridurre il deficit previsto dalla legge di Bilancio dal 2,4% al 2,04%. Sembra solo uno zero ...