Hirscher domina nel parallelo

Marcel Hirscher fa il fenomeno e domina sulla Gran Risa - De Aliprandini chiude settimo : Hirscher, alla terza affermazione stagionale, sale così a quota 61 successi in Coppa del Mondo , riprendendosi anche la vetta della classifica generale con 380 punti, +40 rispetto al connazionale Max ...

Gigante di Corvara. Hirscher - lezione di sci sulla Gran Risa. Domina nella 1ª manche : lezione di sci del solito Marcel Hirscher nella prima manche del Gigante di Corvara: 40 centesimi di vantaggio nel primo intertempo, 89 al secondo; quasi un secondo al traguardo sullo svedese Olsson, ...

Buongiorno e benvenuti sulla Gran Risa, è tempo della DIRETTA LIVE del Gigante dell'Alta Badia! La Coppa del Mondo 2018/19, dunque, si presenta su uno dei suoi scenari più affascinanti e difficili, come la pista dolomitica. Alle ore 10.00 andrà in onda la prima manche del Gigante che ci farà capire se Marcel Hirscher entrerà ancor più nella leggenda o lascerà spazio agli avversari. Il campione austriaco, infatti, arriva da cinque successi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 8 dicembre). Giornata dell'Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l'Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti.

Sci Alpino – Gigante Maschile - Hirscher domina la prima manche : nessun azzurro tra i primi 15 : Hirscher domina la prima manche del Gigante Maschile in Val d’Isère. Tonetti miglior azzurro: è sedicesimo È partito per primo e primo è rimasto Marcel Hirscher nello slalom Gigante della Val d’Isère. Sulla Face de Bellevard, con partenza leggermente abbassata rispetto alla scorsa stagione per le cattive condizioni meteo, l’austriaco scava subito un solco nei confronti degli storici rivali Alexis Pinturault ed Henrik ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 8 dicembre). Giornata dell'Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l'Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti.