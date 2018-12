Fs : tappa a Napoli per treni pendolari 'Rock' e 'Pop' (3) : (AdnKronos) - Più comodi, più sostenibili e più accessibili - anche alle persone a mobilità ridotta e con disabilità - i Rock e Pop sono attualmente in costruzione negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail Italy e Alstom Italia che si sono aggiudicate la fornitura al termine di una gara internazio

Fs : tappa a Napoli per treni pendolari 'Rock' e 'Pop' (2) : (AdnKronos) - Destinati a migliorare l’esperienza di viaggio dei pendolari, Rock e Pop sono parte della nuova flotta di oltre 600 treni per il trasporto pendolare e rappresentano la concretizzazione del processo di rinnovamento in atto. Inizieranno a circolare a partire dalla primavera del 2019 nell

Ambiente e cittadinanza digitale - torna il Rousseau city lab e fa tappa a Napoli : Da sabato 15 a domenica 16 dicembre è in programma a Napoli la quinta tappa del Rosseau city Lab, il tour promosso dall'Associazione Rousseau per portare la democrazia diretta e la cittadinanza digitale nelle maggiori piazze d'Italia. Tanti gli incontri sul tema "#Ambiente. Come la Rete, il web e le nuove tecnologie ci aiuteranno a salvare il pianeta". Tra gli ospiti anche il ministro Sergio Costa.Continua a leggere

Il premier Conte arrivato a Napoli : prima tappa al carcere di Nisida : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco fa nel centro penitenziario minorile di Nisida, prima tappa della sua visita di oggi a Napoli. Lontano da taccuini e telecamere, l'incontro è chiuso ai media, ...

Domenica 18 novembre al via la 2ª tappa del Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli : Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli: Domenica 18 novembre, la seconda tappa della regata per l’assegnazione della Coppa Arturo Pacifico Il challenge perpetuo del Circolo del Remo e della Vela Italia, intitolato ad Arturo Pacifico, apre, anche quest’anno, come da tradizione, il Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli: si svolgerà, infatti, Domenica 18 novembre la seconda regata valida proprio per ...

Genoa-Napoli - D. Ancelotti : “Altra tappa nel nostro percorso di crescita” : Genoa-Napoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Davide Ancelotti, figlio e vice allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando il successo in rimonta degli azzurri sul campo del Genoa: “Più che una svolta è un’altra tappa del nostro percorso di crescita. Oggi era una gara difficile, il Genoa gioca […] L'articolo Genoa-Napoli, D. Ancelotti: “Altra tappa nel ...

Road To Rome fa tappa sulla terrazza di Castel dell'Ovo a Napoli : Roma, 27 ott., askanews, - Un tee shot da Castel dell'Ovo con la pallina in volo verso il mare. Il viaggio del golf italiano verso la Ryder Cup 2022 riparte da Napoli e da una delle location più ...