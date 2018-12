Europee - Lucano : "Mi candiderei per arginare la destra" : Sono vicino agli ultimi, e i rifugiati sono i poveri del mondo come lo sono stati gli operai. Mio riferimento straordinario è Democrazia proletaria e una chiesa come quella di vescovi come Giancarlo ...

Mimmo Lucano : "Una mia candidatura alle Europee? Potrei prenderla in considerazione per arginare l'estrema destra" : Domenico Lucano sta pensando di candidarsi alle europee. "Per adesso sono negativo. Ma se dovesse servire a contrastare una deriva di destra la Potrei prendere in considerazione". Il sindaco di Riace, colpito dal divieto di dimora nel paesino della Locride in seguito a un'inchiesta sull'accoglienza ai migranti lo ha detto all'Adnkronos. Lucano ha commentato in questo modo l'affermazione di Vittorio Sgarbi, che il 16 dicembre, durante la ...

Sutri - Sgarbi nomina Lucano cittadino onoraio : "Lo candiderei alle Europee" : Vittorio Sgarbi, parlamentare e sindaco del piccolo comune di Sutri, in provincia di Viterbo,, ha consegnato la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, allontanato dal suo ...