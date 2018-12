ilnapolista

Crosetti: «Il Var salva la Roma e non vede due rigori per il Torino». Crosetti sta parlando di Roma Genoa e delle incongruenze del var che a volte si attiva per fuorigioco millimetrici e a volte no…

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il marchingegno Il Var. Ci torna su anche Repubblica nell’editoriale di Maurizio«Stavolta lalano i bambini e il Var, poi magari dura solo 6 giorni visto che sabato li aspetta la strega Ronaldo nella sua casetta di marzapane. Il bambino Kluivert e il bambino Cristante ribaltano all’Olimpico una psicosi da paralisi, il Genoa aveva lungamente giocato meglio e aveva pure segnato il terzo gol, poi annullato dal marchingegno che a voltemezzo tallone in fuorigioco, altre volte nondueper il Toro».Del Napoli scrive:Stavando la Juve sparire del tutto all’orizzonte, prima che Milik ne riacciuffasse almeno l’ombra. Bella e faticosa reazione dopo Anfield, non scontata sul campo di un Cagliari che lì era imbattuto, con una rotazione quasi estrema dei titolari da parte di Ancelotti: non aveva mai cominciato con Insigne e Mertens ...