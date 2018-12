Aidan Gillen di Game of Thrones | ' La serie non avrà un lieto fine'

Blastingnews

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Ormai tutti i fan che hanno seguito con costanza le passate sette stagioni diof(Il Trono di Spade) non si fanno che una domanda. Come finirà l'ottava e ultima stagione? A partire dall'aprile del 2019 HBO manderà in onda gli ultimi episodi della popolaretv fantasy. Finalmente calerà il sipario e si scoprirà chi si siederà sul tanto ambito Trono di Spade. Le illazioni sono tante e, in un'intervista al magazine Entertainment Weekly, ancheha detto la sua: ''Lanonun''. Attenzione a proseguire nella lettura: per chi non ha ancora visto l'ultima stagione trasmessa diofpotrebbero esserci degli spoiler.Un personaggio controverso, attore irlandese che è ora impegnato sul set di un nuovo lavoro, "Project Blue Book", ha interpretato per ben sette stagioni diofuno dei personaggi più ambigui in ...