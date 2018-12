Vai a sistemare la camera La dedica di Fourcade alla figlia dopo la vittoria

agi

(Di domenica 16 dicembre 2018) L’uomo dei record ha colpito ancora. E a modo suo, da super-uomo, sorprendendo tutti, a cominciare dal grande rivale. Il dio dello sci nordico di Francia, Martin Fourcade, aveva ceduto appena ceduto nella tappa di Coppa del mondo nello sprint di Hochfilzen, inchinandosi peraltro al grande rivale, il norvegese Johannes Thingnes Bø, già protagonista della doppietta di Pokljuka. Il secondo posto per il fenomeno del biathlon non era abbastanza, infatti il giornosi è riscattato con una gara perfetta al poligono nella prova di inseguimento nella stessa località austriaca.Mentre Bo ha dissipato il vantaggio in testa mancando tre bersagli, il francese ha chiuso con un clamoroso zero nella casella degli errori al tiro. Sorridendo sul podio con quella faccia di chi è abituato alle conquiste lui che, con 7 medaglie olimpiche (5 ori e 2 argenti fra ...