Serie A | Spal-Chievo 0-0 | un punto che non serve a nessuno

Serie A - la traversa ferma la Spal : 0-0 nel lunch match con il Chievo [GALLERY] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Spal-Chievo 0-0 - le squadre non si fanno male nel lunch match : Non si fanno male Spal e Chievo nel lunch match della sedicesima giornata del campionato di Serie A di Calcio. Tanta noia, poche opportunità (le migliori per gli ospiti) e un punto che muove la classifica per entrambe: i 90′ si chiudono sullo 0-0. I padroni di casa possono uscire soddisfatti, i clivensi meno, visto il gioco espresso e, soprattutto, vista la situazione in classifica: quinto pareggio consecutivo (da sottolineare però il buon ...

Serie A - 16° turno : Spal-Chievo 0-0 : 14.27 Pesanti punti salvezza in ballo al Mazza, ma posta divisa a metà: Spal (non vince dal 20 ottobre) inchiodata sullo 0-0 dal fanalino Chievo, che infila il 5° pareggio di 'speranza' consecutivo. Meglio gli ospiti nel 1°tempo,con l'intramontabile Pellissier tre volte vicino alla rete:Gomis e Lazzari (sulla linea) evitano il peggio. Estensi pericolosi con una spizzata aerea di Missiroli e un destro non impeccabile di Lazzari da posizione ...

Serie A - Spal-Chievo : le formazioni ufficiali : Il lunch match tra Spal e Chievo inaugura la domenica del massimo campionato italiano. Due le novità principali nelle formazioni delle due squadre in lotta per la salvezza. Nel terzetto difensivo dei ferraresi, Semplici propone Bonifazi al posto di Thiago Cionek. In casa Chievo, la sorpresa del tecnico Di Carlo è rappresentata dalla presenza nell’undici titolare di Giaccherini, preferito a Birsa sulla trequarti. Spal (3-5-2): Gomis; ...

Spal – Chievo Verona - probabili formazioni 16^ giornata di Serie A - 16/12/2018 : Spal – Chievo Verona, le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie AA Ferrara andrà in scena un lunch match con in palio punti pesanti. La Spal ospiterà il Chievo Verona, fanalino di coda ma in ripresa nelle ultime gare. Per entrambe una partita da non perdere: i ferraresi vorranno riconciliarsi con la posta in palio più importante, quei 3 punti che mancano da troppo tempo; ai clivensi, in Serie positiva da ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «Spal avversario più insidioso di Napoli e Lazio» : VERONA - Dopo tre pareggi consecutivi, Domenico Di Carlo vuole ottenere la prima vittoria alla guida del Chievo contro la Spal : "E' stata una buona settimana di lavoro, continua a crescere la fiducia ...

Serie A Spal - Petagna a caccia del gol col Chievo : FERRARA - Fatica a vincere la Spal , ma la teoria dei piccoli passi è pur sempre qualcosa in quella giungla chiamata Serie A. Dove Ferrara sa di voler recitare un ruolo da protagonista, quello che ...

Serie A - l’analisi : la follia di Spalletti spiana la strada alla Juve - in casa Roma c’è qualcosa che non va! Il doppio volto (del tifo) di Genova e la personalità di Toro ed Atalanta : E’ andata in scena la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato indicazioni per le zone alte della classifica ma anche per quelle basse, con situazioni molto delicate con il rischio retrocessione per squadre ‘insospettabili’. La Juventus non sbaglia un colpo, successo per gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno avuto la meglio dell’Inter, sono 14 le vittorie ed un pareggio su ...

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : debutto dolceamaro per Prandelli : L'avventura di Prandelli sulla panchina del Genoa inizia con un pareggio a Marassi contro la Spal , ottenuto in rimonta e giocando in 10 per 80'. Il capitano Criscito è stato espulso da Pasqua per un ...

Serie A : Genoa-Spal 1-1 : ANSA, - GENOVA, 9 DIC - Pari all'esordio sulla panchina del Genoa per Cesare Prandelli: finisce 1-1 con la Spal il posticipo della 15/a giornata della Serie A. Ospiti avanti con Petagna, poi il Genoa, ...

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : il tabellino : Genoa-Spal 1-1 , primo tempo 1-1, MARCATORI Petagna al 15', Piatek, r, al 38' p.t. adu; Biraschi, Romero, Criscito; Pedro Pereira, dal 1' s.t. Gunter,, Hiljemark, Sandro, Zukanovic dal 47' s.t.,, ...

Posticipo Serie A - Genoa-Spal 1-1 : 19.58 Comincia con un pari in rimonta e con un uomo in meno l'avventura di Prandelli al Genoa.A 'Marassi' 1-1 con la Spal L'arbitro Pasqua considera degna di rosso diretto l'entrata di Criscito su Schiattarella (11'). Gli ospiti passano subito dopo (15') con la zuccata di Petagna sulla torre di Felipe. Pari del Genoa col rigore di Piatek (38', Fares tocca Romero visto dal Var). Prima dell'intervallo palo di Antenucci,traversa di Petagna e due ...