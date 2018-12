Napoli | non solo la Fiorentina su Rog

Napoli - Costa a Salvini : “Non ha senso continuare a parlare di termovalorizzatori - economicamente non convenienti” : “Io ne ho parlato con Salvini ed è anche normale a che a volte ci siano opinioni diverse. Abbiamo però dimostrato che oggi costruire un termovalorizzatore non è economicamente conveniente. Ci vorrebbero 7 anni per costruirlo e 20 per ammortizzarne i costi. L’Europa ci chiede di andare verso l’economia circolare. I termovalorizzatori hanno svolto la loro funzione negli anni passati ma ora sono superati. È importante non ...

Napoli - trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino : A Napoli c’è chi non si perde d’animo e per evitare gli ingorghi del traffico natalizio si carica l’auto giocattolo sul motorino e procede incurante dei rischi. L'articolo Napoli, trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Juventus campione d'inverno già oggi se il Napoli non vince : Con la vittoria nel derby della Mole contro il Torino , la Juventus ha raggiunto quota 46 punti in classifica sui 48 disponibili. Un record che va ad eguagliare quello europeo detenuto prima solo da ...

Napoli - ecco dov'erano i pezzi delle auto rubate : scoperto il capannone della ricettazione : I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno scoperto che in un capannone su via Pisciarelli da tempo vi era un sito per lo stoccaggio di parti di ricambio per auto di illecita provenienza e che l'...

Perché a Bergamo il Corriere dello Sport non ha il calendario del Napoli? : Ne volevo tre “Caro presidente Aurelio De Laurentis Caro direttore del Corriere dello Sport… Erano giorni che aspettavo questo momento. Ieri sera ho messo una nota sul cell per ricordarmi di comprarne non uno, ma tre calendari del Napoli. Uno per me, uno per il papà e uno per il piccolo Lorenzo, figlio di un collega del mio papà, bergamasco di tre generazioni, ma grande tifoso del Napoli (giovedì alla recita scolastica di una scuola ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Chi lo critica non capisce niente di calcio” : Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del suo assistito: “Marek sta bene non ho parlato con lui direttamente dopo la partita. Ho letto i giornali, c’è un po’ di amarezza nell’aver letto che è stato il peggiore contro il Liverpool. La sua per me è stata una buona prestazione e non si tiene conto di quella che è stata la pressione del Liverpool. Non mi sembra ...

Napoli - Allan : 'Juve fuori dal comune ma non molliamo. Arriviamo in fondo in Europa League' : Alla presentazione del calendario ufficiale il centrocampista del Napoli Allan ha fatto il punto sulla stagione della squadra di Ancelotti, tre giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League: " L'...

Calciomercato - la prossima sarà l’estate degli attaccanti : l’Inter trema - il Napoli non sogna più : La prossima estate può portare alla concretizzazione di numerosi grandi colpi di mercato riguardanti alcuni dei più forti attaccanti presenti in Europa. Si creerebbe una sorta di effetto domino con il passaggio di Edinson Cavani dal Psg all’Atletico Madrid, Karim Benzema dal Real al club parigino, Mauro Icardi dall’Inter ai Blancos. In più Morata rischia di lasciare il Chelsea in direzione Barcellona. Sarebbe questo, ...

Napoli-Zielinski - il futuro è ricco di ombre : “non so se rinnoverò” : Piotr Zielinski incerto in merito al proprio futuro a Napoli, il calciatore potrebbe dire addio nella prossima estate “Sto bene a Napoli ma non so se rinnoverò…“. Piotr Zielinski spaventa i tifosi del Napoli con queste esternazioni a caldo dopo la sconfitta in casa del Liverpool. Il centrocampista polacco, dopo un buon inizio di campionato, è un po’uscito dalle grazie di Ancelotti che nelle gare importanti gli ...

Napoli - Ancelotti non fa drammi dopo l'eliminazione Champions : Testa alta. Carlo Ancelotti non ha recriminato troppo con la squadra dopo l'eliminazione in Champions League. 'Ci è mancato poco'. I complimenti sono arrivati pure dal presidente De Laurentiis che si ...

Napoli - Zielinski : 'Non so se rinnovo il contratto' : Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Polsat Sport : 'Occasione sprecata? Purtroppo non ho visto Hamsik alle mie spalle ed ho calciato. Peccato perché ero davvero in buona posizione. Il mio agente era seduto accanto al patron del Liverpool? Non ...

Napoli - ecco il rione Luzzatti di Starnone-Ferrante : La zona dei giardinetti, al rione Luzzatti, si trova a poca distanza dalla chiesa del rione e dal vecchio istituto scolastico, distrutto dai bombardamenti. La vecchia scuola si chiamava...

Menu di Natale a Napoli : pranzo e cenone : Menu di Natale a Napoli: pranzo e cenone Il Menu di Natale a Napoli rispetta la tradizione antica e “popolana” di questa città. Pietanze povere ma gustose da consumare tassativamente in famiglia. Il benessere che viviamo oggi ci consente di mangiare piatti elaborati e prelibati tutto l’anno, ma all’approssimarsi del Natale, soprattutto a Napoli, si avverte l’esigenza di rispettare la tradizione. Menu di Natale a Napoli: pranzo e ...

Salah interrompe il sogno del Napoli - all’Inter non basta Icardi : Serata amara per Napoli e Inter. Salah interrompe il sogno del Napoli. All’Inter non basta Icardi. Milik nel finale spreca