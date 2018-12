Giulia Salemi e Francesco Monte: “Siamo una coppia, la nostra storia continua”

blogitalia.news

: A #Verissimo la concorrente power di Grande Fratello: Giulia Salemi!Sfila un completo che troverete da Makalè. @ Ma… - nazred76 : A #Verissimo la concorrente power di Grande Fratello: Giulia Salemi!Sfila un completo che troverete da Makalè. @ Ma… - Mafia_Capitale : Francesco Monte e Giulia Salemi dopo il GF Vip: 'Siamo stati insieme' - KontroKulturaa : Francesco Monte e Giulia Salemi dopo il GF Vip: 'Siamo stati insieme' - -

(Di domenica 16 dicembre 2018)a Verissimo si raccontano: “Siamo una” La star di Instagram e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. La lorod’amore continua a crescere, anche se ci sono stati moltissimi alti e bassi, fra liti, colpi di scena e passione. La relazione, che sembrava destinata a non decollare, ha resistito per due mesi e oraspera di continuare a conoscereanche lontano dalle telecamere.una. Lafavola continua – ha svelato la modella a Silvia Toffanin -. Io ci ho sempre creduto. Ho rispettato i suoi tempi e ora siamo sullo stesso binario, per cui speriamo che questo treno non si fermi. Appena usciti dal Grande Fratello abbiamo passato un giorno e mezzo sempre insieme e senza telecamere. Avevamo tante cose da ...