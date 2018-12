Genoa | le pagelle di CM | Radu regala incertezze Hiljlemark scatenato

Roma-Genoa - le pagelle : paperOlsen - Nzonzi una zavorra. Lampi di Kluivert e Cristante : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel match di domenica 16 dicembre . Record negativo di affluenza all'Olimpico, soltanto 27.000 i tifosi giallorossi presenti. A sbloccare la gara è Krzysztof Piatek ...

Roma-Genoa 3-2 - le pagelle : Hiljemark protagonista - Pandev spreca tutto : Il Genoa cede 3-2 alla Roma, ma restano i rimpianti per essere andati per ben due volte in vantaggio e aver sprecato il pallone del 3-3 nel finale con Pandev , qui la cronaca , . Gran partita di ...

Roma Genoa 3-2 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : Roma Genoa, Pagelle E VIDEO- Allo stadio Olimpico si è conclusa una partita rocambolesca e a dir poco appassionante e ricca di colpi di scena. Sono stati gli ospiti ad andare in vantaggio: al 17′ tiro di Hiljemark dal limite, con Olsen che non trattiene Piatek che deve solo spingere dentro la porta il pallone. […] L'articolo Roma Genoa 3-2: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Roma-Genoa 3-2 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/83 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Roma Genoa : Pagelle - Highlights e tabellino del match : Roma Genoa, Pagelle E VIDEO- Partita di fondamentale importanza quella dell’Olimpico per Di Francesco e la sua Roma. Al culmine di un periodo nero, coinciso con il pari beffa di Cagliari e il ko, seppur indolore ma comunque evitabile, di Plzen, i giallorossi sono chiamati al riscatto davanti al proprio pubblico. Stasera si gioca più […] L'articolo Roma Genoa: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Genoa-Spal 1-1 : pagelle - highlights e tabellino del match : GENOA SPAL pagelle – Il Genoa ha cambiato allenatore per la seconda volta in stagione. Il presidente Preziosi ha deciso di esonerare Juric dopo la clamorosa eliminazione in casa contro la Virtus Entella, squadra di Serie C, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Quest’oggi sì è tenuto l’esordio sulla panchina rossoblù per Cesare Prandelli. Termina […] L'articolo Genoa-Spal 1-1: pagelle, highlights e tabellino del match ...

Genoa-Spal 1-1 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/55 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Genoa-Spal : pagelle - highlights e tabellino del match : GENOA SPAL pagelle – Il Genoa ha cambiato allenatore per la seconda volta in stagione. Il presidente Preziosi ha deciso di esonerare Juric dopo la clamorosa eliminazione in casa contro la Virtus Entella, squadra di Serie C, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al suo posto è stato scelto Cesare Prandelli. Le difficoltà di Juric […] L'articolo Genoa-Spal: pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Pagelle Genoa-Entella 9-10 (3-3) : decide un’immensa serie di rigori. Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA ENTELLA – Dopo 47 anni si torna a giocare il derby ligure Genoa-Entella. Gli unici due precedenti sono del lontanissimo 1970-71 quando le due compagini si affrontarono nel campionato di serie C Girone B. Nelle due gare della stagione ci furono due sconfitte per l’Entella: 0-2 a Chiavari, 1-0 a Genova. E vista […] L'articolo Pagelle Genoa-Entella 9-10 (3-3): decide un’immensa serie di rigori. Highlights e ...

Pagelle Genoa-Entella 9-10 : decide un’immensa serie di rigori. Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA ENTELLA – Dopo 47 anni si torna a giocare il derby ligure Genoa-Entella. Gli unici due precedenti sono del lontanissimo 1970-71 quando le due compagini si affrontarono nel campionato di serie C Girone B. Nelle due gare della stagione ci furono due sconfitte per l’Entella: 0-2 a Chiavari, 1-0 a Genova. E vista […] L'articolo Pagelle Genoa-Entella 9-10: decide un’immensa serie di rigori. Highlights e tabellino ...

Pagelle Genoa-Entella : decidono i rigori. Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA ENTELLA Dopo 47 anni si torna a giocare il derby ligure Genoa-Entella. Gli unici due precedenti sono datati 1970-71 quando le due compagini si affrontarono nel campionato di Serie C Girone B, che annoverava eccezionalmente cinque squadre liguri, con Imperia, Savona e Spezia, oltre al Grifone e ai diavoli neri. Nelle due gare […] L'articolo Pagelle Genoa-Entella: decidono i rigori. Highlights e tabellino del match proviene da ...

Pagelle Torino-Genoa 2-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle Torino-Genoa – Importante vittoria interna del Torino che, allo stadio Grande Torino, batte il Genoa per 2-1. Qualche difficoltà di troppo per gli uomini di Mazzarri, al rientro dopo il malore della scorsa settimana, considerando che i liguri giocano praticamente tre quarti di partita con l’uomo in meno. La prima svolta della gara, infatti, è […] L'articolo Pagelle Torino-Genoa 2-1: highlights e tabellino del match ...

Torino-Genoa 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Torino (3-4-1-2): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 5, Djidji 6; De Silvestri 6 (59′ Aina 6.5), Meitè 6 (73′ Baselli 6.5), Rincon 6.5, Ansaldi 7; Iago Falque 7 (88′ Parigini sv); Zaza 4.5, Belotti 6.5. All. Mazzarri Genoa (3-5-2): Radu 6; Biraschi 5.5, Romero 5.5, Criscito 6; Romulo 4, Hiljemark 5.5 (89′ Lapadula sv), Sandro 5 (74′ Pandev 6), Bessa 5, Lazovic 5.5; Piatek 6 (30′ Gunter 6), Kouamé 7. All. ...

Pagelle Torino-Genoa : highlights e tabellino del match : Pagelle Torino-Genoa – Manca sempre meno all’inizio del match tra Torino e Genoa, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato. Le due squadre scenderanno in campo alle 15.00 nella cornice dello stadio “Grande Torino“. Il Toro si presenta con tanta voglia di riscatto dopo la deludente sconfitta contro il Parma e il pareggio contro il Cagliari. I liguri sono reduci […] L'articolo Pagelle Torino-Genoa: highlights e ...