Forum Davos | Russia e WEF sotterrano ascia di guerra

Schwabil - fondatore del Forum di Davos : “Ora l’economia globale sta frenando e non sarà una locomotiva a salvarci” : Il problema dell’economia globale è che «potremmo ritrovarci senza una locomotiva in grado di trascinarci fuori da una stagnazione». Klaus Schwab arriva alla conclusione con un ragionamento semplice, dopo aver rilevato che «per la prima volta abbiamo assistito a una ripresa globale sincronizzata», perché la crescita è stata simultanea in ogni parte...