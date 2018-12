ilnapolista

: Renzi porta fortuna, sicuramente ai suoi amici. Vi invito a leggere l’inchiesta e i documenti dell’Espresso dove em… - AndCol81 : Renzi porta fortuna, sicuramente ai suoi amici. Vi invito a leggere l’inchiesta e i documenti dell’Espresso dove em… - SSCNapoliNews : Dove vedere Cagliari-Napoli in tv e streaming - sscalcionapoli1 : Ecco dove vedere il Napoli fino al 19° turno: a DAZN tre gare degli azzurri -

(Di domenica 16 dicembre 2018) In esclusiva su Sky, primo posticipo domenicale del 16esimo turno del campionato di Serie A, comincerà questa sera alle ore 18.00. Per tutti coloro che vorranno seguire la partita in tv, i canali Sky detengono i diritti di esclusiva per il live dell’evento. Il match sarò visibile su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra). Telecronaca di Federico Zancan, mentre Lorenzo Minotti si occuperà del commento tecnico.Per chiunque volesse guardarein, può farlo attraverso le piattaforme di fruizioneofferte da Sky. Quindi, gli abbonati di Sky potranno seguirla in diretta su Sky Go, su smartphone, tablet e pc; anche Now Tv offre l’opportunità dila sfida della Sardegna Arena.L'articoloin tv eilsta.