Cop24 | promesse ma nessun impegno chiaro | la Conferenza Onu sul clima si chiude con un

(Di domenica 16 dicembre 2018) L’obiettivo minimo è stato raggiunto, ma nulla di più. I quasi 200 Paesi che avevano firmato l’accordo di Parigi nel 2015 hanno chiuso laOnu sul) a Katowice, in Polonia, con un accordo poco ambizioso. Nonostante i recenti moniti degli scienziati sull’urgenza di agire per frenare ilte change, perché – avvertono – ci rimane una dozzina di anni prima che si verifichino eventi naturali estremi, non è stato facile mettere d’accordo tutti i Paesi, da quelli produttori di petrolio a quelli meno sviluppati e più vulnerabili. Così la risposta non sembra ancora all’altezza della sfida.Alla fine dei negoziati, che sono partiti il 3 dicembre, si è anche concordato sul fatto che il 2020 sarà l’anno in cui i paesi presenteranno pianitici più rigidi. Mentre il summit Onu del 2019 sul– la Cop25 che si terrà in Cile nel ...