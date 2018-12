I leghisti si possono contestare solo Senza megafono o microfoni : Le associazioni legbt e le femministe di 'Non una di meno' hanno ricevuto il permesso di manifestare in piazza a Trento contro il 'Festival della Famiglia", promosso dal senatore della Lega Simone Pillon. Ma la questura ha vietato l'uso di "strumenti per l'amplificazione del suono", come megafoni, casse, microfoni.Continua a leggere

Marco Amici 18 trauma alla testa - Alessandra Celentano Senza parole : Marco Alimenti, confessione ad Amici 2018/2019: il racconto del trauma alla testa Non si smette mai di conoscere i nuovi concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Tra i più interessanti c’è senza ombra di dubbio Marco Alimenti, il ballerino che è entrato nella scuola perché fortemente voluto da Veronica Peparini. Meno da Alessandra Celentano, […] L'articolo Marco Amici 18 trauma alla testa, Alessandra Celentano senza parole proviene ...

Roma : residenti in strada per protesta asSenza riscaldamenti Casal Bruciato : Roma – Cassonetti di traverso e strada bloccata. Attimi di tensione a Roma, in zona Casal Bruciato, dove circa 50 residenti delle case popolari sono scesi in via Diego Angeli per protestare contro la mancata attivazione dei sistemi di riscaldamento degli appartamenti. Alcuni cassonetti sono stati messi di traverso per fermare la circolazione. Sul posto e’ intervenuta la Polizia con il reparto Mobile e gli agenti del commissariato ...

Ribaltone tra i Paperoni svizzeri : Senza mr Ikea - in testa salgono le famiglie dei farmaci Roche : LUGANO - Come ogni anno, in novembre, due mensili economici svizzeri, il francofono Bilan e l'omologo in lingua tedesca, Bilanz , pubblicano la lista delle 300 persone più ricche della Confederazione. ...

Senza termosifoni - protestano gli studenti del Ferraris di Ragusa : Hanno scioperato questa mattina gli studenti dell'Istituto Ferraris di Ragusa perché nella aule c'è freddo e le caldaie non sono state avviate ancora

Un moloch Senza testa : La sensazione è che il mondo si stia muovendo in fretta mentre qui la vecchia burocrazia non cede il passo. Perciò gli altri vincono e noi spesso si perde. Condividi

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : Mikaela Shiffrin in testa dopo la prima manche Senza dominare : Mikaela Shiffrin conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere la donna da battere in Slalom. La cinque volte vincitrice della sfera di cristallo di specialità si trova in testa dopo la prima manche a Levi (Finlandia), primo atto tra i rapid gates della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Su un tracciato accorciato a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato ad uno spostamento di 45 minuti dell’orario di ...

Sci alpino - Slalom femminile Levi 2018 : Mikaela Shiffrin in testa dopo la prima manche Senza dominare : Mikaela Shiffrin conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere la donna da battere in Slalom. La cinque volte vincitrice della sfera di cristallo di specialità si trova in testa dopo la prima manche a Levi (Finlandia), primo atto tra i rapid gates della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Su un tracciato accorciato a causa delle forti raffiche di vento che hanno portato ad uno spostamento di 45 minuti dell’orario di ...

Primarie Pd - Zingaretti in testa ma Senza maggioranza : La possibile candidatura dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti alle Primarie del Pd mette i bastoni tra le ruote a Nicola Zingaretti e alla sua scalata ai vertici del partito. Secondo un ...

Mercato NBA – Jimmy Butler - asSenza ingiustificata e protesta : vuole forzare la cessione : Jimmy Butler si prenderà un ‘periodo di pausa’ per costringere i Minnesota Timberwolves a forzare la sua cessione Negli ultimi giorni, la telenovela legata alla cessione di Jimmy Butler sembrava ormai sopita. Il giocatore, nonostante il malcontento, era sceso in campo nelle prime partite di regular season dei Timberwolves, risultando spesso decisivo. Nessun problema dunque, ma solo all’apparenza. La notte appena trascorsa infatti, Jimmy ...

[Il ritratto] Le lettere sconosciute di Fellini "alla mia adorata". I 25 anni Senza il genio che molti detestarono : Moriva 25 anni fa, dopo l'ictus, le operazioni, i ricoveri per tentare di dargli un po' di sollievo. Se ne andava per sempre un pilastro fondamentale della storia del cinema, il genio bambino, ...

Google testa auto Senza guidatore sulle strade della California : Gli Stati Uniti d’America guardano al futuro. La divisione auto autonome di Google ha ottenuto il primo permesso di testare

Sinnai - apre la bolletta e resta Senza parole : ecco a chi era intestata : Una bolletta quanto meno insolita quella ricevuta la mattina di venerdì 26 ottobre da Valeria Tolu, 34 anni, di Sinnai, comune italiano di circa 18mila abitanti della città metropolitana di Cagliari, in Sardegna. Come ogni giorno Valeria ha aperto la cassetta e ha ritirato la posta che era stata portata in mattinata dal postino. Ma la sorpresa è stata quando in una delle buste, che aveva come mittente la nota compagnia telefonica Tiscali, ha ...

Vera Caslavska - 50 anni fa la protesta della ginnasta che chinò la testa Senza arrendersi mai : Notte tra il 20 e 21 agosto del 1968. Praga si sveglia coi carri armati dell’Unione sovietica in strada. Finisce nella repressione la PrimaVera di Praga, i sogni di cambiamento del presidente Alexander Dubcek vengono spazzati dai cingolati. Otto mesi di rivoluzione distrutti come i cristalli di Boemia. I più terrorizzati sono gli intellettuali, i politici, gli sportivi, tutti quelli che avevano firmato il manifesto della Duemila parole di ...