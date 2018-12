Neve per le feste

Previsioni Meteo : nuova perturbazione dal week-end - arriva la Neve in pianura : Continua a confermarsi un dicembre decisamente dinamico e soprattutto in linea con la normalità del periodo, soprattutto a livello termico su gran parte d'Italia. La perturbazione attualmente in...

Meteo : perturbazione al centro - Neve con fiocchi grossi a L'Aquila : La perturbazione nord atlantica giunta sull'Italia sta rapidamente scorrendo verso sud lasciando il nord...

Serie B - Carpi-Salernitana a rischio per Neve : la situazione : Carpi-Salernitana a rischio – Non solo la Serie A in campo ma anche il campionato di Serie B. Si avvicina un turno molto importante valido per il torneo cadetto, in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Una partita in grado di regalare indicazioni in vista del proseguo della stagione è sicuramente quella tra Carpi e Salernitana, i padroni di casa stanno attraversando un momento veramente negativo ed ...

Doppia perturbazione in arrivo - Neve in città a Torino e Milano Meteo : Pioggia al Sud, neve anche in pianura a Nord, freddo ovunque: al via il primo weekend invernale da brividi

Meteo - temperature in calo in Italia. Neve anche a basse quote in Emilia : Una nuova perturbazione porterà un calo termico con precipitazioni anche a carattere nevoso sulle regioni centrali e sull’Emilia, per poi raggiungere il Sud in serata.Continua a leggere

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : forti temporali al Centro/Sud - freddo e Neve al Nord : Allerta Meteo – Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida sull’Italia, di provenienza occidentale, causeranno un nuovo peggioramento sulle regioni Centro-meridionali, specie su Lazio, Umbria e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità gialla per Neve e vento : Masse d’aria fredda di origine continentale continuano ad affluire sulla Toscana favorendo deboli nevicate fino a bassa quota in Appennino. Da nord-est atteso l’arrivo di venti di Grecale da moderati a forti. Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per neve e vento valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 14 dicembre, per la neve, mentre per il vento il codice ...

Maltempo : in Veneto revocato stato attenzione per Neve e gelate : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Vene

Maltempo Veneto : revocato lo stato di attenzione per Neve e gelate : In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Veneto di oggi prevede, infatti, in pianura precipitazioni in genere deboli/sparse, a tratti moderate, su zone montane e pianura occidentale, con probabilità bassa per locali ...

Piano Neve per la stagione invernale 2018-2019. Consigli utili ai cittadini : Con l'inizio inverno si rammentano ai cittadini ed utenti della strada i contenuti essenziali del 'Piano Neve' del Comune di Orvieto per la stagione invernale 2018/2019 approvato dall'Amministrazione ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per Neve : “Per venerdì 14 dicembre sono previste precipitazioni sui settori centro orientali che assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 200-300 metri. Gli accumuli di neve sono previsti tra 20-30 cm complessivi nell’Appennino romagnolo e colline limitrofe. Sporadiche nevicate senza accumuli significativi e fenomeni di pioggia mista a neve si potranno verificare anche in pianura“: la protezione civile regionale ...

Neve mista a pioggia sull'Orvietano - scuole regolarmente aperte : Da Porano a Castel Giorgio fino a Parrano, senza trascurare i punti più alti dell'Alto Lazio, la comparsa di Neve mista a pioggia in alcune aree del territorio ha imbiancato superficialmente campi e ...

Nuove perturbazioni in arrivo sulla penisola. Torna la pioggia ma anche la Neve a bassa quota : Roma - La prima perturbazione del weekend, giunta già nella giornata di venerdì, sarà probabilmente la più attiva e destinata essenzialmente alle regioni meridionali nel corso di sabato. Seguirà una breve pausa interciclonica grazie ad un promontorio che si posizionerà in corrispondenza del Mediterraneo centrale, ma nel frattempo dall'Atlantico una nuova perturbazione cercherà di raggiungere lo Stivale. Lo ...