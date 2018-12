Molestie | all' attrice Eliza Dushku 9 | 5 milioni di risarcimento dalla Cbs

Censurata in Italia la scena di Molestie ai danni dalla protagonista de 'L'amica geniale' : Lo scorso 11 Dicembre è un andata in onda in Italia la terza puntata della Serie ”L’amica geniale” che, fin dal suo esordio, ha riscosso un clamoroso successo tra il pubblico. Dopo la messa in onda di tale puntata sono cominciate a dilagare sui social varie polemiche legate ad una inspegabile censura da parte del Palinsesto Rai di una scena giudicata essenziale. Pare infatti che la Rai, e di conseguenza anche Raiplay, a differenza di Tim Vision ...

Udine - Molestie sessuali su 11 studentesse : professore 60enne sospeso dall’insegnamento : Numerosi episodi, diversi uno dall’altro, tutti avvenuti all’interno della scuola e durante le lezioni, hanno spinto il tribunale di Udine ad intervenire. Così un 60enne, docente presso un Istituto superiore è stato sottoposto alla misura della sospensione temporanea dall’insegnamento, fino alla fine dell’anno scolastico in corso. Una brutta storia di abusi e molestie sessuali – ancor più grave per l’ambito in cui è maturata – di cui sarebbero ...

Udine - Molestie sulle studentesse : professore sospeso dall’insegnamento : molestie e apprezzamenti nei confronti di undici alunne, tutte minorenni. Per questo motivo un insegnante di un istituto superiore di Udine è stato sospeso dall’insegnamento con l’accusa di molestie e violenza sessuale. Il caso – riporta oggi l’edizione locale del quotidiano Messaggero Veneto – risale allo scorso anno scolastico. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Polizia di Udine e coordinate dalla Procura, erano state ...

Maria Teresa Ruta choc : "Molestie da un dirigente Rai. Da allora nessun contratto" : La rivelazione della conduttrice: "Non l'ho denunciato perché ho pensato alla famiglia e ai suoi figli"

Maria Teresa Ruta : "Molestie da un dirigente Rai. Non l'ho denunciato - ho pensato alla sua famiglia e ai suoi figli" : Maria Teresa Ruta, fresca vincitrice dell'adventure reality di Rai 2 “Pechino Express”, fa una clamorosa rivelazione al settimanale Spy in edicola da venerdì 30 novembre: la conduttrice spiega il vero motivo per cui è stata tanto tempo lontana dalle scene televisive. «Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che ...

Confcommercio - Sangalli non si dimette dopo lo scandalo sulle Molestie sessuali : Il presidente dell'associazione ha relazionato sulla vicenda delle presunte molestie alla sua ex segretaria. Il consiglio ha votato a grande maggioranza la cancellazione della figura del direttore generale, dopo il licenziamento di Carlo Rivolta

Google risponde alle proteste e cambia le sue policy anti-Molestie sessuali : (Foto: Peter Foley/Bloomberg via Getty Images) Google cambierà il modo in cui gestisce le accuse di molestie sessuali a seguito della protesta che, una settimana fa, ha visto 20mila dipendenti del gruppo riversarsi in strada per richiamare il management alle proprie responsabilità. Con un’email indirizzata ai dipendenti, il Ceo Sundar Pichai è tornato a scusarsi e ha annunciato un piano d’azione concreto (qui il documento). Pichai ha ...

Parla la ex segretaria di Sangalli : "Lo consideravo come un padre - la persona più buona del mondo - poi quelle Molestie" : La 54enne Giovanna Venturini sostiene di averlo "sempre considerato come un padre". Sposata e con figli Parla con un certo rispetto del suo ex capo, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, 81 ...

Confcommercio - veleni e Molestie. Sangalli si difende : sono una vittima : In quella stessa sede Sangalli «relazionerà sui recenti fatti di cronaca» che lo hanno costretto ad abbandonare «l'usuale vocazione al dialogo»: «Accuse infamanti o illazioni saranno oggetto di ...

Confcommercio - la versione di Sangalli sulle Molestie sessuali : "Ho pagato perchè minacciato" : Il presidente dell'associazione del commercio respinge le accuse di una sua ex segretaria: "Innocente, ma era impossibile difendermi, per questo ho ceduto alle richieste di soldi". Ha presentato una denuncia per diffamazione ed estorsione

Sangalli accusato di Molestie : spuntano gli sms dell'ex segretaria - Sky TG24 - : La confederazione di commercianti, in una nota, spiega: "Pur non avendo alcuna colpa, ha ceduto e ha pagato". Il riferimento è alle accuse dell'ex segretaria e a una richiesta di dimissioni presentata ...

Confcommercio - l’sms dell’ex segretaria di Sangalli : “Mi sono dovuta difendere dalle sue Molestie”. E spunta un video del 2012 : “Mi sono dovuta difendere fisicamente dal mio massimo superiore (il presidente Sangalli, ndr) per togliere le sue mani che tentavano l’approccio sul mio corpo”. Scrive così, come riporta il Corriere della Sera, l’ex segretaria di Confcommercio che ha accusato Carlo Sangalli di averla molestata nel 2011 in un messaggio inviato il 20 marzo 2014 a Duilio Aragone, uno dei principali collaboratori dell’81enne che da 12 ...