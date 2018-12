Maltempo con precipitazioni nevose | questa mattina nei comuni di Furci Siculo e

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo al Sud Italia con piogge e temporali : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità che si concentreranno in particolar modo sul Sud Italia. Tempo stabile al Centro-Nord. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Maltempo : patto Confcommercio-sindacati : Un gesto di solidarietà a favore di un territorio duramente penalizzato anche dal punto di vista economico dall' alluvione di fine ottobre . Confcommercio del Friuli Venezia Giulia e le segreterie di ...

Maltempo Sardegna : 1 milione ai consorzi di bonifica per i danni causati dagli eventi meteo del 2018 : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 1 milione di euro destinati ai consorzi di bonifica della Sardegna che andranno a supportare le maggiori spese sostenute a causa di tali fenomeni climatici verificatisi nel corso del 2018. Il milione di euro, che si aggiunge agli oltre 20 milioni già stanziati annualmente per tutti i consorzi di bonifica regionali, sarà utilizzato per la manutenzione e la gestione della rete scolante e degli ...

Maltempo Trentino : “Lavoriamo per conservare il legno” : “La Provincia non può intervenire sul prezzo del legname. Quello che stiamo cercando di fare e’ mettere a disposizione degli spazi e anche gli impianti che servono per far in modo che il legname si mantenga. Questo con la finalita’ di stoccare il legno e mantenerlo uno o due anni per fare in modo che non vada sul mercato e quindi non abbassare troppo il prezzo. Stiamo ragionando anche su un intervento provinciale temporaneo per ...

Maltempo Veneto : a Zaia l’alberello intarsiano con il legno degli alberi caduti ad Asiago : Realizzare un alberello in legno, ricavato dai tronchi delle migliaia di abeti travolti dal tornado di fine ottobre sulla Piana di Marcesina, sull’Altopiano di Asiago, diventa anch’esso un simbolo eloquente della rinascita, appena iniziata e molto difficile e costosa. E’ quanto è stato fatto dai boscaioli dell’area, in collaborazione con il Comune di Enego e la locale Pro Loco, che hanno raccolto e intarsiato i resti di ...

Maltempo : a Zaia alberello intarsiato con legno alberi caduti ad Asiago : Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - Realizzare un alberello in legno, ricavato dai tronchi delle migliaia di abeti travolti dal tornado di fine ottobre sulla Piana di Marcesina, sull’Altopiano di Asiago, diventa anch’esso un simbolo eloquente della rinascita, appena iniziata e molto difficile e costosa.

Maltempo Toscana : fino al 14 Dicembre le domande per i contributi di primo sostegno : Privati e imprese potranno ricevere un primo sostegno economico per i danni subiti in seguito al Maltempo in Toscana di fine ottobre. In base all’ordinanza del Commissario delegato di Protezione civile firmata sulla scorta delle disposizioni nazionali che contemplano il “primo sostegno”, le misure prevedono un contributo fino a un massimo di 5000 euro per i privati “di immediato sostegno alla popolazione” e fino a ...

Maltempo Veneto : nuovi lavori conclusi nell’agordino : “Un altro piccolo miracolo, compiuto dal Genio Civile e da Veneto Strade, due bracci operativi della Regione”. Cosi’ l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin ha salutato l’azione sinergica in localita’ “Le Campe” lungo il Torrente Cordevole, poco distante da Agordo, dove a causa del Maltempo di fine ottobre-inizio novembre la piena aveva ribaltato un argine provocando una ...

Maltempo Toscana : contributi di “primo sostegno” per privati e imprese : privati e imprese potranno ricevere un primo sostegno economico per i danni subiti in seguito al Maltempo di fine ottobre in Toscana. In base all’ordinanza del Commissario delegato di Protezione civile firmata sulla scorta delle disposizioni nazionali che contemplano il “primo sostegno”, le misure prevedono un contributo fino a un massimo di 5000 euro per i privati “di immediato sostegno alla popolazione” e fino a ...

Maltempo - Costa : “Piano interventi molto solido con le regioni” : “Abbiamo stabilito un piano che e’ strutturato su due livelli: uno emergenziale e uno strutturale, per il contrasto e la mitigazione al dissesto idrogeologico. Quello strutturale prevede 6 miliardi e mezzo nel corso degli anni, con 900 milioni per anno di soldi concreti, reali, concertati con la Conferenza permanente Stato-regioni”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nel corso del Question Time alla ...

Maltempo : Veneto - già quasi 2 mln raccolti sul conto di solidarietà : Venezia, 4 dic. (AdnKronos) - Ha già raggiunto quasi due milioni di euro la gara di solidarietà di cittadini e aziende, nella stragrande maggioranza veneti, che hanno versato un contributo sul conto corrente della Regione aperto per raccogliere fondi da utilizzare a sostegno delle popolazioni e dei

Waze - boom di utilizzo con il Maltempo : A cavallo tra social media e navigatore gps, Waze è un’app gratuita che oltre alla possibilità di seguire le indicazioni stradali per arrivare alla meta desiderata, permette d’ottenere informazioni in tempo reale su quanto succede sul tracciato previsto, dal traffico allo stato del manto stradale. Le segnalazioni arrivano dalla stessa community di utenti, una tipologia di questi (detti Editor) in base alla propria esperienza personale, perché ...

Peschereccio da 9 giorni in mare con 12 migranti salvati : 'Arriva il Maltempo - ci serve un riparo' : 'Non possiamo andare avanti senza trovare un riparo per queste persone', è il messaggio disperato del capitano della Nuestra Madre Loreto, Peschereccio spagnolo che ha salvato 12 migranti da un ...

Maltempo Liguria - Toti : “Stiamo chiudendo la conta dei danni” : “Stiamo chiudendo la computa dei danni provocati dal Maltempo in Liguria, dopodiché il Governo farà le verifiche, la Protezione civile è qui in Regione a fare le stime di quanto accaduto”. Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova a margine di un convegno. “Con un provvedimento del Governo dovrebbero arrivare i 200 milioni promessi dal premier Conte direttamente alle Regioni, poi c’è un ...