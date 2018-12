Cancelo ' operazione riuscita'

Infortunio Cancelo - menisco ko e operazione : ecco quando tornerà : Infortunio Cancelo- Come rivelato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Joao Cancelo verrà sottoposto ad intervento chirurgico a causa di un problema al menisco. Ko al ginocchio e immediato intervento chirurgico. Il giocatore potrà fare ritorno in campo solamente nel 2019 dopo la sosta. Brutta tegola per Allegri in quale dovrà rinunciare anche a Cuadrado […] L'articolo Infortunio Cancelo, menisco ko e operazione: ecco quando ...