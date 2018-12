Su Spotify la Fine del mondo di Anastasio è già un caso

La fine del mondo di Anastasio conquista Spotify - vincerà X Factor 2018? : La fine del mondo di Anastasio conquista Spotify e con oltre mezzo milione di ascolti in streaming è il brano più apprezzato dell'edizione numero 12 di X Factor, almeno per il momento. Gli 8 concorrenti di X Factor hanno presentato gli inediti durante lo scorso Live Show. Hanno conquistato la classifica di Spotifycharts Italia ma al primo posto della TOP 200 si è classificato Anastasio con La fine del mondo e un totale di ascolti in streaming ...