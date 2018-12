Monte e Salemi | potrebbe nascere un grande amore dopo il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi con Francesco Monte : "Quanto sono felice!" : I due ex gieffini sono inseparabili.

Giulia Salemi e la confessione su Francesco Monte : “Mi tratta male!” : Francesco Monte tratta male Giulia Salemi? La confessione Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip anche per Francesco Monte è ora di capire se il rapporto nato e costruito tra le mura della Casa di Cinecittà con Giulia Salemi potrà avere una prosecuzione. L’influencer sembra avere le idee abbastanza chiare: nelle ultime ore ha confermato di essere innamorata del quinto classificato della terza edizione Vip del reality. ...

Gf Giulia Salemi il mio amore con Francesco Monte è vero amore : Anche fuori la casa del GF vip continua la love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Visti i numerosi tira e molla fra i due in pochi pensavano che la loro love story proseguisse una volta finito il reality, ma la Salemi tiene a far sapere che il loro è un amore vero e spontaneo e secondo le ultime indiscrezioni lei starebbe spingendo per una convivenza col fidanzato. Le parole di Giulia non sono casuali dato che durante il programma ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - dopo il Gf Vip lui si lascia andare : il gesto d’amore : Giulia e Francesco stanno insieme dopo il Grande Fratello Vip 2018? Le ultime news Una rimpatriata tra ex gieffini è quello che piace a noi appassionati di gossip, visto che si riesce a capire sempre qualcosa sugli amori appena nati, sulle amicizie finite e quant’altro. Francesco Monte e Giulia Salemi dopo il Gf Vip sembrano […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, dopo il Gf Vip lui si lascia andare: il gesto d’amore ...

GIULIA SALEMI E FRANCESCO Monte/ La coppia insieme a Milano dopo il Grande Fratello Vip : Come procede la storia tra GIULIA SALEMI e FRANCESCO MONTE? Ecco le ultimissime news dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip.

GF Vip : Monte e Salemi avrebbero passato la prima notte insieme : Dopo la fine del Grande Fratello Vip, in molti si stanno chiedendo come sta procedendo la frequentazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Un interrogativo che si stanno ponendo soprattutto coloro che non hanno mai creduto nella veridicità dei loro sentimenti. Di recente, però, sono arrivate delle dichiarazioni della modella piacentina che, durante una diretta Instagram in compagnia di Lisa Fusco, ha affermato che, dopo la conclusione del ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi contro le critiche : «Con Francesco Monte è vero amore» : Continua la storia d'amore fra Francesco Monte e Giulia Salemi , che come Leggo.it ha riportato è nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip . Visti i numerosi tira e molla fra i due in pochi ...

Giulia Salemi confessa : 'Il mio amore per Francesco Monte è vero e spontaneo' : Anche dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sta continuando ad informare i suoi fan su come vanno le cose con Francesco Monte. La modella italo-persiana, oltre ad essere molto attiva sui social, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla rivista di cronaca rosa 'Oggi'. Nella rubrica Pillole di Gossip, l’ex gieffina ha esordito così: “Il mio amore per Francesco Monte è vero e spontaneo”. Se in occasione della sua ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e Francesco Monte in silenzio. Lei si auto-umilia : 'Forma di rispetto' : La storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi ha fatto molto chiacchierare e una volta usciti dalla casa del Grande Fratello Vip gli occhi erano ancora puntati su di loro. La relazione tra i ...

Giulia Salemi vuole di più da Francesco Monte? La confessione : Giulia Salemi ammette di essere innamorata di Francesco Monte Giulia Salemi ha ammesso di essere innamorata di Francesco Monte. L’influencer 24enne si è confessata sulle pagine del numero in uscita del settimanale Oggi. Senza peli sulla lingua la modella ha sottolineato: “Il mio amore per Francesco è spontaneo e vero. Non è frutto di calcoli televisivi”. Giulia Salemi ha mostrato anche all’interno del Grande Fratello ...

Giulia Salemi sogna la convivenza con Monte : ultime dichiarazioni dopo il Gf Vip : Giulia Salemi sempre più innamorata di Francesco Monte: dopo il Grande Fratello Vip? Lei sogna la convivenza Giulia Salemi e Francesco Monte continueranno a frequentarsi fuori dalla Casa del Gf Vip? Il loro amore riuscirà a superare gli ostacoli e le incomprensioni che nel reality hanno avuto spesso la meglio? Come gestiranno il loro rapporto […] L'articolo Giulia Salemi sogna la convivenza con Monte: ultime dichiarazioni dopo il Gf Vip ...

Giulia Salemi e Francesco Monte/ News dopo il Grande Fratello Vip : le prime indiscrezioni sulla vita di coppia : Come procede la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte? Ecco le ultimissime News dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi - critiche improvvise su Francesco Monte : la risposta zittisce tutti : Giulia Salemi e Francesco Monte news: cosa sta succedendo dopo il Gf Vip 2018 News su Giulia Salemi e Francesco Monte direttamente da Instagram! Dopo il Gf Vip 2018 i fan vogliono sapere cosa sta succedendo fra i due, se stanno ancora insieme o se invece litigano come in Casa. Tornati alla vita reale, l’unico […] L'articolo Giulia Salemi, critiche improvvise su Francesco Monte: la risposta zittisce tutti proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi stanno ufficialmente insieme? Ecco la verità : Francesco Monte e Giulia Salemi sono ufficialmente una coppia? Ecco la verità. A poche ore dalla fine del Grande Fratello Vip, i nodi iniziano a venire al pettine. Nella Casa ha fatto parlare tanto la ...