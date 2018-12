Kate e William pubblicano la loro cartolina di Natale e tutti notano un dettaglio su

huffingtonpost

: RT @CABRERA78s: raga io mi ricordo quando kate e william andavano all’università insieme e guardateli ora con la loro famiglia sono belliss… - youcantseemef : RT @CABRERA78s: raga io mi ricordo quando kate e william andavano all’università insieme e guardateli ora con la loro famiglia sono belliss… - Cristina___1D : RT @mtvitalia: George, Charlotte e Louis sono adorabili nell'ultima foto di famiglia ???? - donnaan96178457 : La reazione di Meghan : Kate Middleton e William, foto coi figli per Natale: -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The photograph, taken by Matt Porteous, shows The Duke and Duchess with their three children at Anmer Hall, and features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. pic.twitter.com/6XqCMlhLi8— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 dicembre 2018Puntuale come ogni anno, anche per queste feste è arrivata ladidella famiglia reale, la prima nella quale compare l'ultimo arrivato, il principe Louise. Con i giardini di Anmer Hall sullo sfondo,sorridono in compagnia dei tre figli. "I duchi di Cambridge sono felici di condividere una nuova immagine dellafamiglia", scrive l'account twitter ufficiale di Kensington Palace. La fotografia quest'anno è stata scattata da Matt Porteous, che ha scelto una posa molto meno istituzionale ...