Intesa UE per agevolare accesso tv online con meno frontiere

UN PROTOCOLLO D'Intesa SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - IL 17 DICEMBRE LO FIRMERANNO ANCICILIA E AIRBNB : MAGGIORI RISORSE PER I COMUNI : Un PROTOCOLLO D'INTESA SULL'IMPOSTA di SOGGIORNO: lo FIRMERANNO l'AnciSicilia e AIRBNB il 17 DICEMBRE alle 11 a Villa Niscemi. La Sicilia è, di fatto, la seconda regione d'Italia, dopo la Toscana, ad ...

"Per Merito" - lo strumento di Intesa Sanpaolo che sostiene gli studenti delle università italiane : un finanziamento accessibile e senza garanzie : Fino a 5.000 euro l’anno per cinque anni per coprire spese di studio, mobilità, residenza e periodi formativi all’estero

Intesa Sp lancia 'Per Merito' - finanziamento per gli universitari : Milano, 13 dic., askanews, - Intesa Sanpaolo presenta 'Per Merito', lo strumento per sostenere tutti gli studenti delle università italiane. Un finanziamento per coprire spese di studio, mobilità, ...

Manovra - Mattarella vede Conte : serve Intesa con Bruxelles - infrazione rischiosa per l'Italia : ... ha auspicato - si è appreso - che si possa trovare un accordo, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese.

Intesa Sanpaolo presenta Golden Links : biancheria per i bisognosi : Torino , askanews, - Un progetto per affrontare il tema della povertà e distribuire entro il 31 dicembre 2018 36mila capi intimi a persone bisognose. Intesa Sanpaolo ha presentato presso il suo ...

Tria : 'Mercati incerti - ridurrei il deficit per Intesa con Ue' : Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenuto ad un convegno di Welfare Italia. MANOVRA, Tria: intesa SUL deficit? SI VEDRÀ QUESTA SERA Nel vertice di ieri con il premier Giuseppe Conte ...

Conte a caccia dell'Intesa sul 2% per convincere la Commissione : Le tabelle di Ragioneria ed Inps sono pronte e arrivate a Palazzo Chigi. I tecnici hanno completato il loro lavoro e oggi tocca 'alla politica decidere', come ricorda il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Al vertice di oggi si confronteranno di fatto tre linee. Quella del ministro Tria che riporta la trattativa condotta con la Commissione per un rapporto deficit/Pil all'1,9%, ...

Carpino : siglata l'Intesa fra le Città dell'olio e le Città del vino Per la condivisione di progetti di sviluppo locale : Un obiettivo generale che potrà essere declinato dal punto di vista paesaggistico, turistico e delle produzioni enogastronomiche che meglio rappresentano il mondo imprenditoriale che fa riferimento a ...

Generali - Intesa fra i grandi soci per il terzo mandato a Galateri : Peraltro, un limite di questo tipo potrebbe trovare particolare favore anche nel mondo dei grandi investitori istituzionali poiché è particolarmente apprezzato sulle piazze anglosassoni. Non tutti i ...

Alta Velocità - arriva l’Intesa Italia-Francia : “Pubblicare i bandi oltre la fine del 2018” Fonti del ministero : “Opera è congelata” : Alla vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i rappresentanti degli imprenditori favorevoli alla Tav, il ministero dei Trasporti e la società francese incaricata della costruzione del tunnel di base hanno trovato l’accordo. “La Francia condivide il nostro metodo e l’opportunità di una analisi costi-benefici approfondita e finalmente obiettiva sul Tav Torino-Lione“, ha annunciato su Facebook il ...

Manovra - sottosegretario Economia Bitonci scettico su Intesa Ue per Di Maio e Salvini : Massimo Bitonci, sottosegretario leghista al ministero dell'Economia, è cauto sulla possibilità che il governo M5S-Lega trovi un accordo sulla Manovra con Bruxelles.

Eurogruppo : Intesa per riforma dell’Eurozona - più facile ristrutturare i debiti pubblici : I Paesi membri non hanno fatto progressi significativi sull’assicurazione in solido dei depositi, in compenso hanno trovato un accordo politico per rafforzare l’unione bancaria e hanno deciso di facilitare eventuali ristrutturazioni dei debiti sovrani. Il bilancio dell’Eurozona partirà nel 2021...

