Il prossimo crossover di Arrow | The Flash e Supergirl causerà la morte di uno degli eroi?

: Il prossimo crossover di #Arrow, #TheFlash e #Supergirl causerà la morte di uno degli eroi? - OptiMagazine : Il prossimo crossover di #Arrow, #TheFlash e #Supergirl causerà la morte di uno degli eroi? - ArrowverseITA : Rivelato il titolo del prossimo mega-cross-over dell'#arrowverse: sarà #crisisoninfiniteearths! - Louisxsmile_ : RT @Giorgia_Divara: #elseworlds ho la sensazione che nel prossimo crossover Oliver ci lascerà?? -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Il pubblico ha ancora negli occhi il belche ha lanciato Kate Kane e ha portato in tv la Lois Lane di Elizabeth Tulloch, ma c'è già chi pensa aldi, Theche potrebbe portare alladi uno dei nostri. Crisis è stato lanciato proprio al termine di Elseworlds con un primo trailer e un poster che rimandano al 2019, ma cosa potrebbe succedere?Per molto ildi, Theandato in onda in questi giorni era in realtà solo un preludio a un evento molto più grande ovvero Crisis on Infinite Earths che potrebbe addirittura porre fine alla vita di uno dei nostri, toccherà proprio a Kara? "Crisis" è una delle storie più famose e iconiche della DC Comics e proprio in questo ciclo di fumetti Kara arriva a sacrificarsi in una battaglia contro l'Antimonitor che dovrebbe essere il villain del...