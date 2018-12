Foto con scritta X-Mas Cgil contro la consigliera di FI | Ora si deve

Cremonese in lacrime - morto un tifoso grigiorosso : si stava recando allo Zaccheria per il match con il Foggia [Foto] : A darne notizia è stata la stessa Cremonese con un tweet apparso sul proprio profilo ufficiale Serata difficile per la Cremonese, ma non per quanto riguarda il risultato del match con il Foggia. Da poco infatti è circolata la notizia della morte di un tifoso del club grigiorosso, stroncato si pensa da un infarto durante il tragitto per raggiungere lo stadio Zaccheria. A comunicare il decesso è stata la stessa società sul proprio profilo ...

Bologna - grave atto intimidatorio nei confronti della società : le ultime da Casteldebole [Foto] : È davvero gravissimo quanto accaduto a Bologna quest’oggi. Si tratta di un atto intimidatorio nei confronti di parte dello staff dirigenziale dei felsinei, che non può trovare alcun tipo di giustificazione. Non è sufficiente l’assenza di risultati positivi per lasciar passare inosservato il gesto di alcuni presunti tifosi del Bologna, che avrebbero fatto trovare tre croci stese su un prato, appena fuori dal Centro Sportivo di ...

Vola nel giardino di un condominio : cronaca - e Foto - di un pomeriggio incredibile : SAN CASCIANO - Poteva avere conseguenze assai più gravi l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 dicembre: un residente nel comune di San Casciano, 78 anni, mentre stava scendendo in ...

Facebook ha condiviso Foto non ancora pubblicate di 6 - 8 milioni di utenti : Il bug lo scorso settembre, riportato però oltre le 72 ore previste dalle regole europee. App di terze parti potevano salvare immagini che gli utenti non avevano ancora diffuso

"La Sindone ha cambiato la mia vita"/ Fotografo ebreo si converte al cristianesimo dopo averla esaminata : ebreo convertito al cristianesimo grazie allo studio della Sindone, è successo a un Fotografo americano che vi ha lavorato

Facebook - nuova falla : condivise le Foto di 6 - 8 milioni di utenti : Stavolta il sistema si è inceppato sulle foto, esponendo circa 7 milioni di utenti in tutto il mondo, 6,8 per la precisione, ad una falla abbastanza importante. In sostanza, secondo quanto riferito ...

Clizia Fornasier e Attilio Fontana genitori bis/ Foto - dopo Blu arriva il secondo figlio : "Ci siamo quasi!" : Torna nuovamente la cicogna in casa di Clizia Fornasier e Attilio Fontana. I due dopo la nascita del primo figlio diventeranno genitori bis.

Mamma fa sesso con suo figlio di 4 anni e invia le Foto ad un amico conosciuto online : Per compiacere un uomo che aveva conosciuto online, la 35enne è arrivata ad abusare sessualmente di suo figlio di appena 4 anni, compiendo atti sessuali sul piccolo e fotografandosi per inviare gli scatti all'uomo.Continua a leggere

Facebook - bug colpisce 6 - 8 milioni di utenti : circolano Foto non condivise : Nuovo imbarazzo per Facebook. Il social network ha detto che a causa di un bug, le fotografie di 6,8 milioni di utenti sono state potenzialmente esposte a sviluppatori terzi di app. Tra quelle ...

L’ex di Zaza avvistata con Andrea Damante : Chiara Biasi e il deejay si appartano fuori da una discoteca [Foto] : Chiara Biasi insieme ad Andrea Damante, la fashion blogger e il deejay fuori da una discoteca milanese chiacchierano da soli Chiara Biasi e Andrea Damante. Dopo la voce di gossip che avrebbe voluto il deejay veronese accanto all’ereditiera Maya Henry (VEDI QUI), l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ compare accanto alla fashion blogger fuori da una discoteca a Milano. I due si sono appartati fuori dal The Club, dopo ...

Jessica - uccisa con 85 coltellate : ergastolo per Garlaschi Foto : Avrà anche l’isolamento diurno: di più non si poteva dare. I genitori: «Sentenza giusta, ma nessuno ci ridarà indietro nostra figlia». Accolta in pieno la richiesta del pm Cristiana Roveda, con le aggravanti e la continuazione con gli altri reati

Renato Zero a Napoli gusta una pizza Sorbillo con Mara Venier prima del ritorno in musica (Foto) : Renato Zero a Napoli con Mara Venier si concede un momento di relax prima del grande ritorno che ha già annunciato per il 28 dicembre ma per il quale mancano ancora molti particolari. L'artista romano si è quindi ritrovato nel capoluogo partenopeo con una delle sue più care amiche, con la quale ha di recente dato sfoggio della sua verve nel corso di un'intervista a Domenica In nella quale si è ampiamente conquistato il centro della scena. ...

Presunto nuovo amore per Damante : l'ex tronista Fotografato con Chiara Biasi : Sono stati fotografati insieme, mentre conversavano fuori da una discoteca milanese in cui si erano recati in occasione del party organizzato da Elisabetta Franchi. Così Andrea Damante e la nota fashion blogger Chiara Biasi sono finiti nel mirino mediatico per un Presunto flirt, costruito ad hoc da fan e riviste scandalistiche in seguito alla pubblicazione degli scatti che li ritraggono insieme, in cui però – è bene precisarlo – non appaiono in ...

Belen Rodriguez - critiche sui social per la tenera Foto con il figlio Santiago : “Non sa far altro che mettersi in mostra” : Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae assieme al figlio Santiago, addormentato tra le sue braccia. Una foto molto tenera ma che ha suscitato critiche nei confronti della showgirl argentina da parte di alcuni suoi followers. Il motivo? Anche in questo caso, secondo loro, Belen con l’ombretto glitterato e il rossetto rosso, si sarebbe messa in posa. “Nemmeno con il figlio fa una foto semplice, non in posa ...