Battisti, Mattarella ringrazia Temer

Il presidente Sergioil capo di Stato brasiliano Michelper la decisione di firmare il decreto di estradizione per Cesare. "Signor Presidente, desidero esprimerLe il mio più vivomento per la Sua decisione in merito al caso del cittadino italiano Cesare, condannato in via definitiva, per reati gravissimi, dai Tribunali italiani e sinora sottrattosi all'esecuzione delle relative sentenze", scrivein un messaggio inviato a.(Di venerdì 14 dicembre 2018)