Ai prof dico | visitate i gulag

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Cariessori... A scuola, parlare solo delle vittime del nazionalsocialismo e non di quelle del comunismo, significa dire una mezza verità. E una mezza verità come questa, è una falsità. In danno, per di più, di giovani che vi danno fiducia.Continuate dunque, cariessori, a celebrare il "Giorno della Memoria" (27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz) e a ricordare la Shoah, le leggi razziali, le deportazioni. Ma ricordate ai giovani che esiste anche e anch'esso per una legge del nostro stato il "Giorno della libertà" (9 novembre, in ricordo dell'abbattimento del Muro di Berlino), giorno contro tutti i totalitarismi, compreso dunque quello sovietico. Così, fate sapere che, con una legge, è stato istituito anche il "Giorno del ricordo" (10 febbraio, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata), ricordando la strage ...