Infortunio Suso | l’attaccante in dubbio per Bologna

(Di giovedì 13 dicembre 2018)– Il numero 8 del Milan ha dovuto saltare l'impegno di Europa League in Grecia per un affaticamento muscolare che lo tiene ancora inper la gara di martedì prossimo contro ildell'ex Inzaghi. Senzala squadra rossonera è un'altra cosa, ha meno brio e meno imprevedibilità in fase offensiva, oltre che un fornitore di palloni per Higuain e Cutrone in meno. Qualora non dovesse farcela, al suo posto potrebbe esserci Castillejo, a meno che Gattuso non decida di mandare in campo Conti e di schierarlo più alto. Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.