Giulia Salemi | critiche improvvise su Francesco Monte | la risposta zittisce tutti

Giulia Salemi e Francesco Monte : primo evento da coppia! Eccoli al party Endemol : Giulia Salemi e Francesco Monte, primo evento da coppia al party Endemol I due ex gieffini sono arrivati insieme alla festa natalizia organizzata a Roma Giulia Salemi e Francesco Monte sono arrivati insieme al party natalizio... L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte: primo evento da coppia! Eccoli al party Endemol proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte e Giulia Salemi : la rivelazione choc di un amico di lei : Giulia Salemi e Francesco Monte: la frecciata di un amico di lei Lunedì scorso è finita la terza edizione del GF Vip. E adesso Francesco Monte e Giulia Salemi potranno finalmente vivere questa loro storia d’amore a telecamere spente. Tuttavia Giulia Salemi, in queste ultime ore, è finita nell’occhio del ciclone per via di una rivelazione di un suo amico. Lui è Tommaso Zorzi e ha partecipato a Pechino Express. E in queste ore è ...

Giulia Salemi e Francesco Monte insieme dopo il Grande Fratello Vip 2018 : "È tutto fiabesco" : Giulia Salemi e Francesco Monte insieme a bordo pista. A dispetto di quanto auspicato dai telespettatori più critici, i due ex-concorrenti del Grande Fratello Vip 3, arrivati a un passo dal podio, continuano a vivere il loro sogno. Amore ancora non è, così come annunciato da Monte durante la finale del reality, ma un sentimento che li porta ad essere legati l'uno all'altra.L'ex-tronista e l'influencer italo-persiana hanno raggiunto con la ...

Giulia Salemi e Francesco Monte fanno sul serio dopo il GF Vip 3 : Giulia Salemi cotta di Francesco Monte, lui mantiene il silenzio Giulia Salemi e Francesco Monte dopo il Grande Fratello Vip 3 fanno sul serio. La coppia ha lasciato il reality sollevando più di un dubbio sulla loro sincerità. Mentre Francesco Monte continua ad essere riservato e poco incline ad effusioni in pubblico, Giulia Salemi è un fiume in piena. L’influencer continua a parlare del suo rapporto con l’ex tronista sui social, ...

Gf Vip - imbarazzo per Francesco Monte dopo la domanda intima su Giulia Salemi : Il Grande Fratello vip è giunto alla conclusione. Francesco Monte non ha vinto, ma è stato comunque protagonista della serata. Arrivato in studio, Ilary Blasi gli ha chiesto se avrebbe passato la ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : scoppia l’amore fuori dal GF Vip : Giulia Salemi e Francesco Monte teneri dopo la finale del GF Vip Francesco Monte si è classificato al quinto posto al Grande Fratello Vip. Difatti il ragazzo ha perso, clamorosamente, la nomination con Andrea Mainardi. Ma ora tutti si stanno chiedendo se Francesco Monte e Giulia Salemi abbiano passato o meno la notte insieme. Al momento non è dato saperlo, ma intanto, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, sono stati sorpresi teneramente ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : puzza di dietrofront con Giulia Salemi : Era il Grande favorito di questa edizione del Grande Fratello Vip 3 , ma alla fine ha vinto Walter Nudo . L'ex concorrente dell' Isola dei famosi parla a Ilary Blasi della sua storia con Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip 3 : Fariba lancia una frecciata a Giulia Salemi? : Fariba Tehrani parla ancora della figlia: il commento su Giulia Salemi Fariba Tehrani è tornata a parlare sui social. La madre di Giulia Salemi poche ore fa su Instagram Stories ha pubblicato questo messaggio: “Ciò che abbiamo fatto, il risultato di ciò che ci torna indietro, oggi, domani, prima o puoi!”. Fariba Tehrani ha lanciato una frecciata a Giulia Salemi? Poche parole quelle della madre dell’influencer che lasciano ...

Giulia Salemi - Fariba non prende le distanze : l’ultimo gesto della mamma : Fariba non prende le distanze da Giulia Salemi: l’ultimo gesto durante la finale del Gf Vip Del rapporto tra Giulia Salemi e la mamma Fariba se ne è parlato molto negli ultimi giorni. Da quando la donna è apparsa al Gf Vip (e soprattutto dopo il rito per Francesco Monte a Casa Signorini) di lei […] L'articolo Giulia Salemi, Fariba non prende le distanze: l’ultimo gesto della mamma proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte : "Ho avuto la rivincita. Giulia Salemi? Ci vado cauto" : Era il Grande favorito di questa edizione del Grande Fratello Vip 3 ma come spesso succede chi entra papa al conclave spesso ne esce cardinale: è stato questo il destino di Francesco Monte, che non ha trionfato al Grande Fratello Vip 3 - vinto invece da Walter Nudo - ma si è detto comunque felice di come sia andata.Ha dichiarato il tronista: La ciliegina sulla torta sarebbe stato vincere, ma ho concluso un percorso. Sono soddisfatto, mi ...