A Roma è stata fatta la prima videochiamata 5G d' Europa

Roma - Di Francesco : 'Rimettiamoci tutti in discussione - è stata una piccola delusione' : Eusebio Di Francesco ha commentato così la gara ai microfoni di Sky Sport: "Sono occasioni per riflettere, anche da un punto di vista personale. Siamo partiti bene, abbiamo fatto un buon possesso, ma ...

Velo integrale e fango sulle mani - così è stata rapita Silvia Romano : Coperta con un niqab , il Velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi, e mimetizzata grazie al fango spalmato sulle braccia e sul viso. così, secondo fonti locali citate dal Corriere della Sera ,...

Silvia Romano è stata vista viva insieme ai suoi rapitori in un villaggio vicino Malindi : ... una delle poche non di fango nel villaggio, nella quale per anni sono stati ospitati volontari da tutto il mondo. "Bastava tirare una bomba lì" e non un ordigno a dir poco artigianale che hanno ...

Roma : ancora borseggi a fermata Metro - arrestata ‘Madame furto’ : Roma – Ormai la sua “copertura” e’ saltata, ma nonostante il suo volto sia ben noto ai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, lei, 32enne cittadina bosniaca nota come “Madame Furto” per i suoi numerosi precedenti, e’ finita nuovamente in manette per furto aggravato. Questa volta e’ stata “pizzicata” da un Carabiniere della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, libero dal servizio e ...

Brindisi - imbocca la statale contRomano a 82 anni : si schianta contro l’auto di un coetaneo : L'anziano automobilista non si sarebbe accorto di essere entrato contromano sulla statale all’altezza di uno svincolo ed è stato inevitabile l'impatto avvenuto poco dopo con un'altra vettura guidata da un altro 82enne. Entrambi sono rimasti incastrati tra le lamiere e liberati dai pompieri prima di essere trasportati in ospedale.Continua a leggere

Silvia Romano - arrestata la moglie di uno dei presunti rapitori : intercettata mentre parlava al telefono con il marito : Continuano le indagini per trovare Silvia Romano, la volontaria 23enne italiana rapita in Kenya il 20 novembre. Le autorità del paese hanno arrestato la moglie e il suocero di uno dei sospetti rapitori della giovane. La donna è stata intercettata mentre parlava al telefono con il marito, e potrebbe dare informazioni utili sul luogo in un cui la ragazza è tenuta nascosta. Già ieri la polizia kenyota aveva diffuso le foto di tre presunti rapitori, ...

Laura - la studentessa morta a Roma sarebbe stata un corriere della droga : Nell'ultima puntata serale del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' la conduttrice Federica Sciarelli si è occupata del caso di Laura (17 anni) la ragazza originaria di Orvieto morta a Roma in circostanze ancora da chiarire. Secondo le ultime indagini rese note dal programma dedicato agli scomparsi ed alla cronaca nera, Laura avrebbe svolto l'ingrato compito di corriere della droga. La ragazzina ha perso la vita cadendo dal settimo piano di un ...

Calcio sotto shock - arbitro muore dopo un incidente stradale con la moto : donna arrestata - era contRomano [NOME e DETTAGLI] : Sono ore tristissime per il mondo del Calcio, prima la brutale aggressione razzista nei confronti di un attaccante, poi la notizia della morte di un arbitro in seguito ad un incidente stradale. Un motociclista di 24 anni è morto in seguito all’impatto con la moto che si è scontrato frontalmente con una Ford, la conducente è stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, la donna non sarebbe risultata ...

La Raggi è stata assolta - ma a Roma si deve fare di più - lo dice Salvini - : Roma, 11 nov., askanews, - L'assoluzione in primo grado della Sindaca di Roma Virginia Raggi 'è una buona notizia' perchè 'da cittadino italiano e da amico di Roma, sono contento che non sia una ...

Cosa potrebbe cambiare al Comune di Roma ora che Raggi è stata assolta : L'assoluzione nel processo per la nomina (prima sospesa e poi revocata) di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio fa uscire Virginia Raggi rafforzata, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, nell'affrontare la seconda metà del suo mandato. Ora la sindaca, libera dalla zavorra della possibile sospensione dal Movimento in caso di condanna, a quanto filtra proverà a rilanciare ...