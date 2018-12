Stephen Curry | ' Sbarco sulla Luna? Un falso' La Nasa replica | ' Venga a verificare'

Il giocatore di basket Stephen Curry non crede che nessun uomo sia mai andato sulla Luna : Stephen Curry, uno dei più forti e famosi giocatori di basket al mondo, ha detto che non crede che l’uomo sia davvero mai andato sulla Luna. Curry, che è statunitense e gioca in NBA con i Golden State Warriors, lo ha

Il giocatore NBA Stephen Curry : 'Siamo mai stati sulla Luna?' - la Nasa lo invita a Houston : Un episodio veramente curioso quello accaduto durante il podcast "Winging It", condotto dai campioni NBA, Vince Carter e Kent Bazemore, durante il quale erano intervistati Stephen Curry, l'asso dei Warriors divenuto famoso in tutto il mondo per i suoi terribili tiri da tre punti, insieme ad Andre Igoudala, suo compagno nel team californiano. Nella speciale classifica del tiro dalla distanza, e non solo, Steph è un campione ma, a quanto pare, è ...

Il giocatore di basket Stephen Curry non crede che l’uomo sia mai andato sulla Luna : Stephen Curry, uno dei più forti e famosi giocatori di basket al mondo, ha detto che non crede che l’uomo sia davvero mai andato sulla Luna. Curry, che è statunitense e gioca in NBA con i Golden State Warriors, lo ha

NBA : Stephen Curry segna 42 punti - Cleveland battuta da Golden State : Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 105-126 Il sapore non è più lo stesso, e non solo perché a Natale mancano ancora tre settimane scarse. No, sul parquet è cambiato davvero tutto, almeno in una ...

VIDEO Infortunio Stephen Curry : il fenomeno si fa male contro i Bucks : Stephen Curry si è infortunato durante il match che i suoi Golden State Warriors hanno giocato nella notte italiana contro i Milwaukee Bucks. Il fenomenale cestista si è fatto male in occasione di una ripartenza degli avversari e ha dovuto lasciare il campo, nelle prossime ore si avranno dei dettagli sul crac dell’uomo simbolo della NBA e basket mondiale. Di seguito il VIDEO dell’Infortunio di Stephen Curry. Clicca qui per ...