Meteo - col ciclone di Santa Lucia arriva la neve : quando e dove : Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore la neve cadrà a quote collinari in diverse regioni italiane...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 12 dicembre : Meteo, le previsioni di domani mercoledì 12 dicembre Temperature in ulteriore calo e freddo fino a venerdì. Ci attendono tre giorni di vero inverno con gelate in pianura e neve a quote basse. Allerta gialla per neve in Toscana, calo termico fino a 10 gradi LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 12 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 12 dicembre 2018 Tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata così come nel pomeriggio. Instabilità diffusa anche in serata con precipitazioni sparse. Temperature ...

Meteo Lombardia : da mercoledì temperature in calo : Una vasta area depressionaria insiste sul Mar Baltico veicolando correnti molto fredde di origine polare verso l’Europa Centrale e il Mediterraneo. Tuttavia la barriera delle Alpi non permette il transito di nubi e precipitazioni se non sui settori confinali più settentrionali. Sulla pianura il cielo si presenta sereno con ventilazione a tratti moderata e a carattere di Foehn. Domani ancora tempo soleggiato, da mercoledì aumento delle nubi ...

Previsioni Meteo - veloce ondata di freddo in arrivo sull’Italia : piccolo assaggio d’Inverno - rischio NEVE tra Giovedì e Venerdì anche in pianura : 1/16 ...

Allerta Meteo - vento e burrasca pronti a colpire il paese. La situazione : La Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo per varie regioni d’Italia. Replichiamo il comunicato stampa che evidenzia la previsione di forti venti che interesseranno quasi tutte le regioni.Come annunciamo anche noi da giorni, oggi soffieranno forti venti settentrionali che in alcune aree potranno superare i 100 km/h di raffica. Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, ...

Allerta Meteo Toscana : previsti “fenomeni che potranno essere pericolosi per l’incolumità delle persone” : Mareggiate e vento forte sulla costa Toscana, con particolare intensità in provincia di Pisa e Livorno e sulle isole dell’Arcipelago. E’ quanto prevede l’Allerta regionale per il Maltempo in Toscana emesso dalla Protezione civile regionale, delle 8.00 alle 20.00 di domani, domenica 9 dicembre, con codice giallo e arancione. In particolare, per le mareggiate sono previsti “fenomeni che potranno essere pericolosi per ...

Meteo : Immacolata sotto forti venti occidentali e locali piogge - domenica mite : Meteo / La formazione di una vasta area depressionaria sull'Europa centrale sta traghettando correnti umide e miti piuttosto intense sul Mediterraneo centrale sin verso l'Italia. Si tratta di masse...

Allerta Meteo - weekend dell’Immacolata all’insegna del maltempo : forte vento - mareggiate - piogge al Sud e bufere di Neve sulle Alpi ma senza freddo [MAPPE] : 1/23 ...

Previsioni Meteo Immacolata - la Protezione Civile lancia l’allerta : “forte vento in tutt’Italia - attenzione alle mareggiate” : allerta Meteo – Nella giornata di oggi un campo di alta pressione determina condizioni di tempo generalmente stabile. Tuttavia, dalla serata, una veloce depressione di origine atlantica porterà un peggioramento sulla Liguria e alta Toscana, sospinta da intensa ventilazione di maestrale che investirà gran parte delle regioni centrali e meridionali. Sulla base delle Previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con ...

Previsioni Meteo - nel Sabato dell’Immacolata veloce sfuriata di maltempo sull’Italia. Domenica migliora - poi freddo : 1/18 ...

Previsioni Meteo - il weekend dell’Immacolata porta la neve sulle Alpi : attesi fino a 100-150cm - fiocchi anche sulle elevazioni minori [MAPPE e DETTAGLI] : 1/6 ...

Meteo week end : Immacolata instabile e ventilata - migliora Domenica : Meteo week end - Il week end dell'Immacolata è alle porte e aumenta l'attenzione verso le condizioni Meteorologiche. Vediamo cosa aspettarci per le giornate di Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre....