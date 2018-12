L’ottimismo sui dazi spinge i listini Ue A Piazza Affari +1 | 9% crolla Ferragamo

ilsole24ore

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Occhi puntati sull'incontro tra Conte e Juncker a Bruxelles sulla manovra. In Gran Bretagna atteso per questa sera il voto di sfiducia alla premier May. A Milano vendite sudopo l'annuncio dell'uscita del cfo a gennaio. Il brusco calo dello spred BTp/Bund è legato alle indiscrezioni - non confermate da Palazzo Chigi - di accordo nel Governo per un abbassamento del rapporto deficit/Pil (dal 2,4% previsto nella manovra) ...