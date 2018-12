Jonathan Wilson: «Bel Napoli, occasione sprecata»

ilnapolista

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Il commento su Sports Illustratedracconta ildi Champions League sulla prestigiosa rivista Sports Illustrated: «La squadra di Ancelotti si è fatta ammirare in queste sei partite. Non c’è stato il calo di prestazioni che molti avevano profetizzato dopo l’addio di Sarri e Jorginho».«La partita di Liverpool ci racconta di una squadra rimasta in corsa fino all’ultimo minuto. Solo che è anche colpa dei Reds, della loro bizzarra incapacità di convertire in gol le grandi occasioni costruite. Per la squadra di Klopp, 22 conclusioni verso la porta e una sola rete. La verità è che i Reds avrebbero potuto vincere con uno scarto decisamente più ampio, dimostrando una volta di più come le squadre italiane vengano sistematicamente spazzate via da quelle inglesi, quando queste ultime riescono a giocare con l’intensità tipica della Premier ...