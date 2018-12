Dal pignoramento dei beni esiste una via d’uscita E può mettere d’accordo debitori e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) di Vittorio Buonaguidi *Le famiglie dei lavoratori, con la crisi economica degli ultimi tempi e la perdita del posto di lavoro, hanno dovuto far fronte con difficoltà a spese di vario tipo (utenze, affitto, etc.) e per questo si sono trovate costrette a rimandare i pagamenti rateali in scadenza del mutuo o finanziamento contratto per l’acquisto di un bene di primaria importanza: la propria casa. Di conseguenza aumentano i debiti verso banche o società finanziarie che, con rimedi di esecuzione forzata come il, colpiscono il patrimonio del debitore. Così, per evitare ildell’immobile e conservarne il pieno valore economico, si è sviluppata nella prassi una soluzione alternativa, secondo cui il proprietario/debitore,con il creditore, mette in vendita a prezzo di mercato l’immobile pignorato e – con il ricavato – estingue il proprio ...