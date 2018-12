Strasburgo | sparatoria al mercatino di Natale |  «Diverse vittime | killer in fuga»

Diversi feriti a Strasburgo nel corso di una sparatoria : Hezbollah è un gruppo di “terroristi”, ha detto Salvini. “Chi vuole la pace difende la sicurezza di Israele”, ha scritto su Facebook il ministro dell’Interno, in visita allo stato ebraico. Fonti del ministero della Difesa hanno espresso “stupore” e “imbarazzo” per le sue frasi. Il vicepremier Luigi

Strasburgo - sparatoria al mercatino di Natale : un morto e tre feriti : Spari in un mercato di Natale a Strasburgo , in Francia. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, c'è stato un fuggi fuggi tra i turisti e ci sarebbero «diversi feriti »....

Strasburgo - sparatoria al mercatino di Natale : un morto e tre feriti : Spari in un mercato di Natale a Strasburgo , in Francia. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, c'è stato un fuggi fuggi tra i turisti e ci sarebbero «diversi feriti »....

Strasburgo - sparatoria al mercatino di Natale : ci sono feriti : Spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, c'è stato un fuggi fuggi tra i turisti e ci sarebbero 'diversi feriti'. La polizia non ha ancora ...