: Tutti i nostri pensieri sono per le vittime della tragedia di ieri sera ad Ancona e le loro famiglie. Quello che è… - BenjieFede : Tutti i nostri pensieri sono per le vittime della tragedia di ieri sera ad Ancona e le loro famiglie. Quello che è… - Avvenire_Nei : Un mondo adulto che non vuol bene ai ragazzi - OptiMagazine : SICUREZZA AI CONCERTI, che sia Sfera Ebbasta o Elisa più controlli e meno accuse ridicole -

(Di martedì 11 dicembre 2018)6 persone hanno perso la vita in occasione di un concerto di musica trap dima la tragedia si sarebbe potuta consumare anche all'evento pop dia Torino o al dj set del rapper J-Ax. Lo spray al peperoncino al concerto dia Corinaldo (Ancona) ha scatenato il panico e la fuga degli oltre 1300 fan presenti nella discoteca Lanterna Azzurra: 6 le persone che non ne sono uscite vive, 5 minorenni e una mamma.Dopo la tragedia che ha scosso il mondo della musica, e non solo,e J-Ax sono apparsi sui social per raccontare le proprie esperienze con spray urticanti e sostanze simili. La cantautrice pop ha ricordato il suo concerto a Torino quando l'aria è stata resa irrespirabile da fiale intossicanti che le hanno bloccato la voce per qualche minuto. In quell'occasione fu lei stessa, dal palco, a chiedere ai fan di mantenere la calma e di non correre per ...