Macron promette per non cadere Ma la Francia è allo sbando

Macron adesso fa "mea culpa" e promette misure profonde : Alla fine, Emmanuel Macron ha parlato, riconoscendo, in parte, i motivi della protesta: "Questa indignazione è condivisa da molti francesi. Abbiamo risposto all'aumento della tassa sul carburante, ma servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". Il presidente francese fa poi mea culpa: "Mi rendo conto di aver fatto male ad alcuni francesi con le mie dichiarazioni". E aggiunge: "La mia legittimità deriva da voi francesi, non ...