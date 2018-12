Lega | Salvini | “Centemero? Non minimizzo Ma soldi non ci sono” E su procedura

Fondi Lega : Salvini - M5s? 'A volte cadono le braccia' : 'Non evado dalla risposta, sicuramente quando tocchi con mano uno degli ultimi confini' armati 'quando torni alla cose italiane a volte ti cadono le braccia'. Così il ministro dell'Interno Matteo ...

“Salvini chiarisca su Centemero”. I fondi della Lega aprono un nuovo fronte nella maggioranza : «Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda. Una cosa è doverosa dirla: da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlame...

Fondi Lega - Di Maio : “Salvini non minimizzi il caso Centemero”. Capigruppo M5s : “Il Carroccio fornisca chiarimenti” : “Matteo Salvini non minimizzerà sul caso di Giulio Centemero“. Anzi: “Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti“. Nel day after del blitz della Guardia di Finanza a Bergamo per acquisire documenti utili all’indagine per riciclaggio della procura di Genova – e la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della procura lombarda per finanziamento illecito – il Movimento 5 stelle ...

