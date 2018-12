Le novità sulla strage nella discoteca vicino ad Ancona

F1 - novità riguardo le penalità sulla griglia di partenza : la FIA pronta a cambiare le carte in tavola : Per evitare alcune situazioni avvenute nel corso dell’ultimo Mondiale di Formula 1, la FIA ha deciso di introdurre delle novità per il 2019 La questione riguardante le penalità in griglia di partenza sta particolarmente a cuore alla FIA, che ha deciso di intervenire per evitare che ricapitino alcune situazioni verificatesi nel Mondiale 2018. photo4/Lapresse Una tra queste fa riferimento ai casi in cui più monoposto sostituiscono la ...

La figlia di Giancarlo Magalli in ospedale : 'Ancora nessuna novità sulla diagnosi' : Grande preoccupazione in queste ore per la figlia di Giancarlo Magalli, la quale dallo scorso lunedì si trova ricoverata presso l'ospedale Gemelli di Roma. La notizia è stata diffusa proprio da Michela che, sul suo account ufficiale Instagram, ha postato una serie di Stories in cui ha parlato del momento difficile che sta vivendo in questi giorni, poiché pare che al momento non sia stata fatta alcuna diagnosi precisa circa il suo stato di ...

L’Allieva 3 : le novità sulla terza stagione della fiction di Rai Uno : L’Allieva 3: ci sarà la terza stagione? Si è conclusa anche la seconda stagione de L’Allieva. La serie televisiva di Rai Uno con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha chiuso davvero in bellezza, ascolti altissimi per tutte le puntate. Dati che fanno ben sperare il pubblico televisivo, ma non mancano i punti interrogativi. Il primo […] L'articolo L’Allieva 3: le novità sulla terza stagione della fiction di Rai Uno ...

Superclasico - River-Boca è ancora a rischio : le ultime novità sulla gara della vergogna : Copa Libertadores, il Superclasico River-Boca continua a far molto discutere, la gara è ancora in dubbio dopo gli scontri di ieri Superclasico, River-Boca: la gara della vergogna. Così è stata descritta da più parti la finale di ritorno di Copa Libertadores che non si è giocata ieri a causa di violenti scontri in quel di Buenos Aires e che si dovrebbe giocare questa sera alle ore 21 italiane. Dovrebbe appunto, perchè ancora non c’è ...

I bastardi di Pizzofalcone 3 : le novità sulla terza stagione : I bastardi di Pizzofalcone 3: ci sarà la terza stagione? Nessuna conferma, nessuna smentita. Al momento non sappiamo se ci sarà o meno la terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone. La serie televisiva di successo con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini potrebbe tornare, ma ad oggi la Rai non ha dato notizie ufficiali. A […] L'articolo I bastardi di Pizzofalcone 3: le novità sulla terza stagione proviene da Gossip e Tv.

Corri sulla Francigena : grande successo per la 21esima edizione - ricca di novità : «I partecipanti sono principalmente persone della zona - ci dice il sindaco del Comune di Monteriggioni, con delega allo Sport, Raffaella Senesi -, ma speriamo che in futuro tante persone da fuori ...

F1 - Raikkonen e quelle novità sulla sua Ferrari : “abbiamo apportato delle modifiche - ma fatichiamo ancora” : Il pilota della Ferrari ha analizzato il venerdì di libere in Brasile, confermando di aver faticato un po’ oggi in pista Valtteri Bottas ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, precedendo di un soffio il compagno di squadra Lewis Hamilton e il tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Quarta e quinta piazza per le due Red Bull, con Daniel Ricciardo a precedere Max ...

"Hai saputo la novità?" - in una telefonata tra Carabinieri la prova dei falsi sulla morte di Cucchi : Una lunga telefonata il maresciallo Massimiliano Colombo Labriola, comandante della stazione dei Carabinieri di Tor Sapienza, che ha appena scoperto di essere indagato per falso ideologico e materiale per il caso Cucchi, e l'appuntato Gianluca Colicchio. I due, nell'intercettazione diffusa alla vigilia di un'altra udienza del processo bis per la morte del geometra romano, parlano dei falsi prodotti pochi giorni prima che Stefano morisse. Colombo ...

Bologna - le ultime novità sulla panchina ‘traballante’ di Pippo Inzaghi : Pippo Inzaghi a rischio esonero dopo la sconfitta del suo Bologna contro l’Atalanta al Dall’Ara: le ultime sulla decisione della società Il Bologna ha perso ancora di fronte al pubblico amico, contro l’Atalanta una debacle che fa male, sopratutto dopo l’iniziale vantaggio di Mbaye. Pippo Inzaghi è finito nel mirino delle critiche ed in molti hanno parlato addirittura di un possibile esonero già durante questa ...

Lazio-Inter a rischio rinvio - le ultimissime novità sulla gara in programma questa sera all’Olimpico : Il Direttore della Comunicazione della Lazio ha fatto sapere che al momento la partita si giocherà, salvo comunicazioni dell’ultim’ora Lazio-Inter si giocherà, a meno di comunicazioni dell’ultim’ora. E’ questa la decisione al momento degli organi preposti, in attesa di capire come si evolverà la situazione meteo su Roma, su cui vige un allerta di colore giallo. LaPresse/Fabrizio Corradetti “Ci sono degli ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo : importanti novità dalla Spagna sulla situazione del ducatista : Jorge Lorenzo operato al polso sinistro: il maiorchino sotto i ferri nella giornata di ieri a Barcellona Jorge Lorenzo è rientrato in Spagna dopo l’amaro weekend di Motegi: il maiorchino della Ducati non ha potuto gareggiare al Gp del Giappone poichè non è riuscito a recuperare dall’Infortunio di qualche settimana fa in Thailandia. AFP/LaPresse Il ducatista è salito in sella alla sua moto nelle Fp1 del Gp del Giappone, ma non è ...

Cast e personaggi di 911 2 su FoxLife dal 23 ottobre mentre la prima stagione debutta su Rai2 : le novità sulla programmazione : novità importanti in arrivo per i fan delle serie tv visto che da oggi, 23 ottobre, su FoxLife l'appuntamento è con Cast e personaggi di 911 2. La serie tv rivelazione della scorsa stagione telefilmica porta la firma di Ryan Murphy e dopo il successo dell'anno scorso, è tornata in onda negli Usa con i nuovi episodi che da oggi saranno in Italia in contemporanea. Alla base della seconda stagione ci sarà gli elementi che ne hanno decretato il ...

Luciana Fascicolo/ novità sulla madre : ritrovate tracce della donna in Rania (Italia Si) : Luciana Fascicolo torna negli studi televisivi di "Italia Si", il programma di Marco Liorni: Novità importanti per la donna che è alla disperata ricerca della madre(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:06:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 3 : le novità sulla terza stagione : Non dirlo al mio capo 3: ci sarà la terza serie? Si è conclusa la fiction di Rai Uno, Non dirlo al mio capo 2. Anche la seconda stagione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Subito i fan della serie televisiva si sono domandati se ci sarà o meno la terza stagione. […] L'articolo Non dirlo al mio capo 3: le novità sulla terza stagione proviene da Gossip e Tv.