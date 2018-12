ilfattoquotidiano

: Il supermercato Amazon GO senza casse né commessi potrebbe aprire presto a Londra - TutteLeNotizie : Il supermercato Amazon GO senza casse né commessi potrebbe aprire presto a Londra - Acidelius : RT @lucabattanta: Amazon Go: il supermercato senza casse arriverà in Europa. Il primo a Londra - - lucabattanta : Amazon Go: il supermercato senza casse arriverà in Europa. Il primo a Londra - -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Il primoGO aprirà i battenti in Europa. A Londa, vicino alla centralissima e affollatissima Oxford Circus, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico Sunday Telegraph. Analogamente a quanto accaduto negli USA, si tratterà di un punto vendita altamente innovativo,né. Nulla a che vedere con un ipermercato tradizionale con lefai-da-te. Qui lenon ci sono proprio., Oxford CircusAllora come si fa a pagare? Immaginate un ingresso come quello della metropolitana, con tanto di cancelli elettronici. Per superarli non serve il biglietto, bisogna avviare l’appsullo smartphone e avvicinare il terminale al pannello di scansione. A questo punto gli avventori possono girare liberamente in uno spazio espositivo che – stando alle fonti bene informate – adovrebbe aggirarsi fra 280 e 465 metri ...