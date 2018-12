Arbore | Ecco il mio educational show per combattere la tv urlata e volgare

ilgiornale

(Di martedì 11 dicembre 2018) "Cercheremo di proporre una slow tv, elegante e non rissaiola, che si contrappone all'hard tv in circolazione". Renzocommenta così il suo ritorno in tv con Nino Frassica e Andrea Delogu, al timone di Guarda...Stupisci (sottotitolo: Modesta e scombiccherata lezione sulla canzone umoristica napoletana), domani e 19 in prima serata su Raidue, in onda da Napoli. L'obiettivo diè far conoscere la vecchia tv ai millennials, quella di Indietro tutta e Quelli della notte per intenderci, che ha un legame specifico con la seconda rete ammiraglia. "Spero che questo format faccia germogliare nei giovani nuove idee, perché si possa ritornare a una tv artigianale. Vorrei fosse un input per le nuove generazioni, per tenere viva la cultura del nostro paese", racconta loman. "I ragazzi oggi non vengono istruiti abbastanza a frequentare il web, che mette a disposizione un ampio ...